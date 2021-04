Erste VerlÃ¤ngerung beim ESC Kempten: Trainer Carsten Gosdeck bleibt an Bord

Kempten. (PM ESC) Lange war es ruhig um das Eishockey in Kempten. Viel zu lange, doch nun gibt es die ersten Neuigkeiten für die...

Kempten. (PM ESC) Lange war es ruhig um das Eishockey in Kempten. Viel zu lange, doch nun gibt es die ersten Neuigkeiten für die Zukunft.

Trainer Carsten Gosdeck hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, bleibt also der Chef hinter der Bande.

Er geht auch recht optimistisch in die Vorbereitung zur neuen Saison.

„Carsten, was hat Dich bewegt bei den Sharks zu verlängern , und wie sind Deine Pläne und Ziele zur neuen Spielzeit, die ja hoffentlich im Oktober startet?“

CG: “Kempten ist meine erste Trainerstation und ich habe hier in den letzten beiden Jahren begonnen etwas aufzubauen das ich gerne fortführen möchte. Kempten bietet als Stadt und Verein die Perspektive mittelfristig auch weiter oben mitzuspielen. Stadt, Zuschauer und Sponsoren stehen mit voller Unterstützung hinter dem Club, das ist für einen Trainer eine wichtige Basis zur Verlängerung.

Ich bin zusammen mit den Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit dabei Gespräche mit den Spielern zu führen um eine schlagkräftige Truppe für die Saison zu haben.

Im Mai werden wir mit dem Sommertraining beginnen. Ob dies die Spieler für sich alleine durchführen müssen oder wir auch gemeinsame Einheiten vor Ort anbieten können wird sich aufgrund der Corona Maßnahmen entscheiden, auf jeden Fall bekommt jeder Spieler einen persönlichen Trainingsplan. Dabei werde ich auch vom ehemaligen Fitness und Athletik Coach der Hamburg Freezers unterstützt, der uns in Zusammenarbeit mit der Uni Hamburg entsprechend zur Seite steht.

Denn die letzte Saison mit nur sieben Spielen hat uns gezeigt wie stark die Bayernliga ist. Jeder kann jeden schlagen und wir konnten auch die starken Teams aus Pfaffenhofen und Erding ärgern, haben aber auch als einziger gegen den TSV Peißenberg verloren.

Ich erwarte eine ähnlich ausgeglichene Liga auch in der kommenden Saison.

Ich sehe uns immer noch als Neuling, mein Ziel ist es daher möglichst gut mitzuspielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Natürlich geht man in jedes Spiel und möchte es gewinnen, gelingt uns das möglichst oft, werde wir schauen wie wir am Ende der Saison dastehen“.