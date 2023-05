Erste Torhüterposition ist beim SC Riessersee besetzt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der bisher neunte Spieler im Kader des SC Riessersee ist der erste auf der Torhüterposition für die kommende Saison. Michael Boehm...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der bisher neunte Spieler im Kader des SC Riessersee ist der erste auf der Torhüterposition für die kommende Saison.

Michael Boehm hat seinen Vertrag unter der Alpspitze um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-jährige Goalie geht damit bereits in seine vierte Saison beim SC Riessersee: „Ich blicke sehr positiv auf die vergangene Saison zurück. Sowohl als Team als auch für mich persönlich war es eine gute Saison mit tollen Spielen und guten Ergebnissen.“, so Boehm.

In der vergangenen Saison erreichte der gebürtige Tölzer in 22 Spielen eine Fangquote von 90,5 %. Außerdem gelangen ihm zwei Shutouts. Damit gehört Boehm zu den besten Goalies der abgelaufenen Oberliga Süd-Hauptrunde: „Mikey hat trotz seiner erst 26 Jahre schon einiges an Erfahrung in seiner Karriere sammeln dürfen und hat sich auch bei uns stetig weiterentwickelt. Dass er ein starker Rückhalt für uns sein kann, hat er in den vergangenen Jahren häufig bewiesen. Wir freuen uns das er weiterhin ein Teil unseres Goalieteams sein wird.“, erklärt SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Boehm durchlief die gesamte Nachwuchsschmiede der Tölzer Löwen und machte dort auch die ersten Schritte in der Oberliga sowie der DEL2. Über die Ravensburg Towerstars wechselte er zur Saison 2019/20 in die DEL zu den Schwenninger Wild Wings, absolvierte dort seine bisher einzige Partie in der DEL und kam zudem parallel beim Kooperationspartner der Schwaben, den EV Lindau Islanders, zum Einsatz. Seit 2020 hält Boehm mit einer konstanten Fangquote rund um die 90 % das Tor des Sportclubs sauber: „Ich fühle mich in Garmisch-Partenkirchen sehr wohl. Zudem sind die Bedingungen um mich weiterzuentwickeln und gutes Eishockey zu spielen beim SC Riessersee ideal. Ich freue mich daher auch in der neuen Saison hier spielen zu dürfen und hoffe in so vielen Spielen wie möglich dem Team die Chance geben zu können zu gewinnen.“, freut sich Michael Boehm auf die neue Saison.

Aktuell stehen somit neben Torhüter Boehm die Verteidiger Jan Niklas Pietsch, Felix Linden, Simon Mayr und Thomas Schmid beim SC Riessersee unter Vertrag. Dazu gesellen sich noch die Stürmer Robin Soudek, Lubor Dibelka, Tobias Kircher und Alexander Höller.

