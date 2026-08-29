Erste Testspielniederlage: Huskies unterliegen klar gegen Kooperationspartner Hamm

Kassel. (PM Huskies) Im dritten Testspiel der laufenden Vorbereitung mussten sich die Kassel Huskies am Samstagnachmittag den Hammer Eisbären mit 3:7 geschlagen geben.

Beim ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison in der Probonio Arena präsentierte sich der Kooperationspartner aus der Oberliga vor allem vor dem Tor äußerst effizient.

Die Huskies starteten mit einem frühen Powerplay in die Partie und kamen durch Darren Mieszkowski und Brendan O’Donnell zu ersten Möglichkeiten. Den ersten Treffer erzielten jedoch die Gäste: Ein Klärungsversuch von Alexander Pankraz wurde unglücklich abgefälscht und landete zum 0:1 im Kasseler Tor (3.). Auch in der Folge zeigten sich die Eisbären konsequent. Während die Huskies ihre zweite Überzahl trotz Möglichkeiten durch Yannik Valenti und O’Donnell nicht nutzen konnten, erhöhte Hamm ausgerechnet in Unterzahl auf 0:2 (11.). Nur wenig später legte Dominik Lascheit den dritten Treffer der Gäste nach (12.). Die Huskies verkürzten jedoch noch vor der Pause: Zunächst verpasste Tristan Keck nach einem starken Solo den Anschlusstreffer, ehe Manuel Schams mit einem Handgelenksschuss von der rechten Seite zum 1:3 traf (18.).

Auch im Mittelabschnitt erwischten die Gäste den besseren Start und erhöhten in der 25. Minute auf 1:4. Beim Powerbreak wechselten beide Mannschaften ihre Torhüter. Bei den Huskies übernahm Leon Willerscheid für Pankraz, auf Hammer Seite ersetzte Kyle Hagen Maximilian Meier. Anschließend erhöhten die Nordhessen den Druck. Matt White scheiterte frei vor dem Tor ebenso an Hagen wie kurz darauf Keck. Die Druckphase zahlte sich schließlich im Powerplay aus: Nur wenige Sekunden nach Beginn der Überzahl traf O’Donnell von der rechten Seite ins linke obere Eck und erzielte damit das 2:4 (35.). Kurz vor der zweiten Pause stellte Hamm allerdings den Drei-Tore-Abstand wieder her (39.).

Im Schlussdrittel sorgten die Eisbären früh für klare Verhältnisse. Zunächst verwerteten die Gäste einen Rebound zum 2:6 (42.), ehe Viktor Buchner vier Minuten später auf 2:7 erhöhte. Die Huskies erspielten sich auch danach weitere Möglichkeiten. White und Hunter Garlent scheiterten am Hammer Torhüter, Keck setzte einen Konter neben das Tor. In der Schlussphase gelang den Nordhessen noch Ergebniskosmetik: Marco Müller verkürzte in der 57. Minute auf 3:7. Willerscheid verhinderte im direkten Gegenzug einen weiteren Treffer, sodass es beim 3:7-Endstand blieb.

Tore:

0:1 Schütz (Schiling – 3. Min.)

0:2 Renner (SHG – 11. Min.)

0:3 Lascheit (Pietch, Zuravlev – 12. Min.)

1:3 Schams (Valenti, Müller – 18. Min.)

1:4 Lascheit (Schiling, Dotter – 25. Min.)

2:4 O’Donnell (PP – Stadler, Weidner – 35. Min.)

2:5 Buchner (Laylin – 39. Min.)

2:6 Reisz (Stankius – 42. Min.)

2:7 Buchner (Laylin, Schütz – 46. Min.)

3:7 Müller (Garlent, White – 57. Min.)

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