Erste Testspiele fÃ¼r den SC Riessersee – Freitag daheim gegen Hannover, Sonntag in Rosenheim

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Endlich geht es wieder los! Nach nahezu 10 Tagen Vorbereitungstraining im heimischen Olympia-Eissport-Zentrum und bei unserem Partner „Dorivita“ freuen sich die...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Endlich geht es wieder los! Nach nahezu 10 Tagen Vorbereitungstraining im heimischen Olympia-Eissport-Zentrum und bei unserem Partner „Dorivita“ freuen sich die Weiß-Blauen auf die am Freitag beginnenden Testspiele.

Das Auftaktmatch in die Vorbereitungsphase findet um 20 Uhr im heimischen Olympia-Eissportzentrum gegen die Hannover Indians statt. Zwei Tage später ist der SC Riessersee dann auf einem Kurztrip an die Mangfall unterwegs, um den ersten Test gegen die Starbulls Rosenheim zu absolvieren.

Co-Trainer Toni Raubal betont: „Unsere Jungs haben seit dem Trainingsauftakt sehr gut gearbeitet, alle haben richtig gut mitgezogen. Wir freuen uns jetzt auf etwas Abwechslung. Wir haben einige Dinge trainiert wie „small units“, wie harmonieren Verteidiger und Stürmer miteinander, wie unterstützen sie sich gegenseitig. Unser Fokus liegt jetzt erstmal darauf, dass sich unsere neuen Spieler schnell integrieren. Auch ist uns wichtig, dass sich die Spieler auf dem Eis gegenseitig unterstützen und viel miteinander kommunizieren.“

Aufgrund der Abwesenheit von Trainer Pat Cortina (wie bereits berichtet ist er gerade mit der ungarischen Frauen Nationalmannschaft bei der WM), arbeiten diese Woche Toni Raubal und Niki Hede von unserem Kooperationspartner EHC Red Bull München mit der Mannschaft. „Der Eindruck der Mannschaft ist vom ersten Tag an sehr gut, fokussiert, engagiert und konzentriert. Sie setzen alles um, was Niki und ich vorgeben. Das ist alles sehr positiv und wir hoffen, dass es so weitergeht. Am Wochenende werden wir mit vier Reihen durchspielen und alle Spieler ähnlich viel Eiszeit bekommen. Wir geben damit allen Spielern die Chance sich zeigen zu können“, so erneut Raubal.

Das Auswärtsspiel am Sonntag in Rosenheim beginnt um 17 Uhr. Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen die Hannover Indians gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Sitzplätze kosten 15,00 Euro, Stehplätze sind für 10,00 Euro erhältlich. Es gilt keine freie Platzwahl!