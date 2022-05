Erste Testspiele der Ice Dragons terminiert

Herfoed. (PM HEV) Topteam vom Pferdeturm in der Vorbereitung – der Herforder Eishockey Verein gibt die ersten Termine der PreSeason bekannt. In Hin- und...

Herfoed. (PM HEV) Topteam vom Pferdeturm in der Vorbereitung – der Herforder Eishockey Verein gibt die ersten Termine der PreSeason bekannt.

In Hin- und Rückspiel geht es gleich zwei Mal gegen das Topteam der Hannover Indians, die in der abgelaufenen Saison zu überzeugen wussten und besonders in den PlayOffs die Gegner aufgrund einer sehr starken Defensive und enormen Kampfgeist mit teilweise dramatischen Verlängerungen förmlich zur Verzweiflung brachten. Erst im Halbfinale scheiterte man in einer spannenden Serie erst im fünften Spiel an den Memmingen Indians und war letztlich nah am Aufstieg zur DEL2.

Am Mittwoch, den 07.09.2022 startet ab 20.00 Uhr das erste Duell am legendären Pferdeturm in Hannover, bevor es eine Woche später am Mittwoch, den 14.09.2022 zum Rückspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ kommt. Offen ist derzeit noch die genaue Startzeit in Herford, diese wird jedoch rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Eishockeyfans sollten sich beide Termine aber bereits heute fett im Terminkalender notieren und dürfen gespannt sein, wie sich beide Teams kurz vor dem offiziellen Saisonstart präsentieren werden.