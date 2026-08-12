Erste Termine fixiert: DF1 überträgt auch in der Saison 2026/27 jede Woche ein Top-Spiel der PENNY DEL

München. (PM DF1) Gute Nachrichten für alle Eishockey-Fans in Deutschland: Der HD-Premiumsender DF1 überträgt auch in der PENNY DEL-Saison 2026/27 jede Woche ein Top-Spiel zur festen Sendezeit ab 16:15 Uhr (Bully: 16:30 Uhr) live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Dies ermöglicht eine langfristige Sublizenzierung der Deutschen Telekom.

Zum Auftakt auf DF1 empfangen die Straubing Tigers am 2. Spieltag, die Aufsteiger der Krefeld Pinguine (Sonntag, 20. September, ab 16:15 Uhr). Es folgt die Partie zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Straubing Tigers am 4. Spieltag (Sonntag, 04. Oktober, ab 16:15 Uhr). Den amtierenden Meister aus Berlin überträgt DF1 erstmals am 8. Spieltag, wenn die Eisbären zu Gast bei den Pinguins Bremerhaven (Sonntag, 11.10., 16:15 Uhr) sind.

Am 14. Spieltag zeigt DF1 gleich zwei Partien: Zunächst kommt es zum Duell der letztjährigen Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim (Sonntag, 01. November, ab 13:45 Uhr). Im Anschluss folgt das Derby zwischen dem EHC Red Bull München und den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 01. November, ab 16:15 Uhr).

„Die PENNY DEL ist eine der attraktivsten Eishockey-Ligen Europas. Wir freuen uns deshalb sehr, auch in der kommenden Saison als verlässlicher Free-TV-Partner an der Seite der Liga zu stehen. Das Top-Spiel der Woche ist für viele Eishockey-Fans inzwischen ein fester Termin im Kalender und unterstreicht den hohen Stellenwert der PENNY DEL in unserem Sportprogramm. Unser Anspruch ist es, die Faszination dieses Sports Woche für Woche einem möglichst breiten Publikum kostenlos zugänglich zu machen und gemeinsam mit der Liga ihre Reichweite weiter zu steigern.“, erklärt David Müller, Geschäftsführer des TV-Senders DF1.

DF1 Live-Übertragungen:

•

2. Spieltag: Straubing Tigers vs. Krefeld Pinguine (So., 20.09., ab 16:15 Uhr)

•

4. Spieltag: Nürnberg Ice Tigers vs. Straubing Tigers (So., 27.09., ab 16:15 Uhr)

•

6. Spieltag: ERC Ingolstadt vs. Kölner Haie (So., 04.10., ab 16:15 Uhr)

•

8. Spieltag: Pinguins Bremerhaven vs. Eisbären Berlin (So., 11.10., ab 16:15 Uhr)

•

10. Spieltag: Kölner Haie vs. Pinguins Bremerhaven (So., 18.10., ab 16:15 Uhr)

•

12. Spieltag: Iserlohn Roosters vs. Nürnberg Ice Tigers (So., 25.10., ab 16:15 Uhr)

•

14. Spieltag: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim (So., 01.11., ab 13:45 Uhr)

•

14. Spieltag: EHC Red Bull München vs. Nürnberg Ice Tigers (So., 01.11., ab 16:15 Uhr)

•

16. Spieltag: Kölner Haie vs. Grizzlys Wolfsburg (So., 15.11., ab 16:15 Uhr)

•

18. Spieltag: Adler Mannheim vs. Kölner Haie (So., 22.11., ab 16:15 Uhr)

•

21. Spieltag: EHC Red Bull München vs. Straubing Tigers (So., 29.11., ab 16:15 Uhr)

Neben der linearen Übertragung im Free-TV sind die Programminhalte von DF1 auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar. So können Zuschauerinnen und Zuschauer das DF1-Programm auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.

Details zum Empfang von DF1 sind zu finden unter: https://df1.de/empfang

Informationen zum Programm von DF1 und den konkreten Übertragungszeiten werden fortlaufend unter www.df1.de aktualisiert.

Sport auf DF1:

PENNY DEL (Live & Highlights)

MotoGP (Live & Highlights)

Formel E (Live & Highlights)

Bitpanda Hamburg Open (Live)

BOSS OPEN (Live)

DFB-Länderspiele der Frauen (Live)

Google Pixel Frauen Supercup (Live)

Rexel Super Cup der Frauen (Live)

Alsco Handball Bundesliga Frauen (Live)

Haushahn Final4 (Live)

effect®-Energy-GFL (Live)

GFL Bowl 2026 (Live)

Budenzauber Emsland (Live)

Cup der Öffentlichen Oldenburg (Live)

Seine Karriere in Zahlen

283 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht