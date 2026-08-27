Erste Standortbestimmung auf dem Eis: Selber Wölfe starten Testspielphase gegen Halle

Selb. (PM Wölfe) Nach mehreren Wochen intensiver Vorbereitung wird es für die Selber Wölfe erstmals ernst.

Am kommenden Wochenende treffen die Porzellanstädter in einem Heim- und Auswärtsspiel auf die Saale Bulls Halle. Das erste Kräftemessen mit dem letztjährigen Playoff-Gegner ist zugleich Teil des „Tags der Wölfe“, bei dem sich das neue Team erstmals den heimischen Fans in der NETZSCH Arena präsentiert.

Formkurve

Die intensive Saisonvorbereitung läuft bei den Selber Wölfen bereits seit mehreren Wochen auf Hochtouren. Der Schwerpunkt lag bisher vor allem auf Athletik und Fitness, sodass in den ersten Testspielen noch nicht das spielerische Feintuning im Vordergrund stehen wird. Vielmehr dienen die Begegnungen dem Trainerteam dazu, verschiedene Konstellationen auszuprobieren und weitere Erkenntnisse für die kommenden Wochen zu gewinnen. Besonders spannend wird dabei sein, wie sich die Neuzugänge erstmals im Trikot der Selber Wölfe präsentieren und welche Reihenzusammenstellungen auf dem Eis zu sehen sein werden.

Der Gegner

Mit den Saale Bulls Halle wartet zum Auftakt der Testspielphase direkt ein anspruchsvoller Gegner auf die Selber Wölfe. Die Duelle gegen den letztjährigen Playoff-Achtelfinalgegner versprechen bereits früh in der Vorbereitung viel Intensität und Qualität. Die Hallenser haben am vergangenen Wochenende schon erste Spielpraxis gesammelt: Nach einer 1:5-Niederlage gegen DEL2-Klub Lausitzer Füchse gelang ihnen ein überzeugender 5:2-Erfolg gegen den SC Riessersee. Auch in der kommenden Saison zählen die Saale Bulls erneut zum erweiterten Favoritenkreis in der Oberliga Nord. Zusätzlich sorgt das Wiedersehen mit den ehemaligen Selber Spielern Robert Hechtl und Marcel Tabert für interessante Nebengeschichten.

Lineup

Das Trainerteam kann für das erste Testspielwochenende voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Tag der Wölfe

Die Heimpartie am Samstag ist eingebettet in den Tag der Wölfe. Beim traditionellen Saisoneröffnungsfest ist wieder einiges geboten:

11:00 bis 12:30 Uhr Kids-Day auf dem Eis mit Eishockey-Schnupperangebot für Kinder

ab 13:00 Uhr Bewirtung durch die Metzgerei Schmidkunz sowie das Bewirtungsteam der Selber Wölfe, Öffnung des Fanshops und Besichtigung des Mannschaftsbusses powered by Happyday Hanke – die Busprofis

14:30 Uhr Vorbereitungsspiel Selber Wölfe gegen die Saale Bulls Halle

im Anschluss U20-Spiel Selber Wölfe Juniors gegen den Deggendorfer SC

nach dem Spiel der Selber Wölfe Bühnenprogramm mit Interviews und offizieller Mannschaftsvorstellung

ganztägig Mitmach-Stationen der Selber Wölfe Juniors sowie Vorverkauf des Selber-Wölfe-Honigs in der Hockeyhütte

bis 22:00 Uhr Ausklang der Veranstaltung

Der Eintritt zum gesamten „Tag der Wölfe“ ist frei.

Tickets/Einlass/Liveübertragung

Trotz freiem Eintritt für das Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle (Samstag um 14:30 Uhr) benötigt jeder Zuschauer aus organisatorischen Gründen ein Ticket, das er sich entweder im Online-Ticketshop der Selber Wölfe (https://tickets.selberwoelfe.de/), oder an der Abendkasse buchen kann. Die Pforten der NETZSCH Arena sowie die Tageskassen öffnen eine Stunde vor Spielbeginn um 13:30 Uhr. Der Early-Entry für die Dauerkarteninhaber startet um 13:15 Uhr.

Beide Partien werden zudem live über Sprade TV (https://sprade.tv/de/teams/7/selber-woelfe) übertragen. Die Vorberichterstattung startet ab 14:05 Uhr mit Studiogast Lena Dvorak (Mitarbeiterin im Bereich Sponsoring und Marketing der Selber Wölfe). Das Auswärtsspiel im Sparkassen-Eisdom zu Halle findet am Sonntag um 16.00 Uhr statt.

454 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht