Erste sechzig Minuten fÃ¼r die Bayreuth Tigers gegen Crimmitschau

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals ging es für die Tigers in der Saisonvorbereitung gegen die Eispiraten Crimmitschau aufs Eis.

Gegen den langjährigen Gegner in der DEL2 traf man beim Wohnbau Cup in Essen aufeinander.

Dass man nach fünf Einheiten auf dem glatten Parkett noch nicht zu viel erwarten durfte, war bewusst. Trotz der überschaubaren Trainingsmöglichkeiten zeigten die Tigers in einigen Ansätzen bereits, dass auch gegen den höherklassigen Gegner, der bereits zum vierten Testspiel antrat, mithalten wollte, was zu großen Teilen gelang.

Es dauerte einige Zeit, bis beide Teams sich gefunden hatten und nach einem recht zerfahrenen Beginn erste Tormöglichkeiten erspielten. Dies nutzten nach sechs gespielten Minuten die Sachsen, als Saporani den in der Mitte lauernden Lindberg bediente und dieser aus kurzer Distanz an Kristian vorbeikam. Auf Seiten der Wagnerstädter versuchten sich im Anschluss Stach, der sich durchsetzen konnte, sowie Bergbauer, der mit einem „Bauerntrick“ den Versuch unternahm aufs Scoreboard zu kommen. Reinig scheiterte kurz darauf aus der Ferne – ebenso wie auf der anderen Seite Thomas, der in Kristian seinen Meister fand. Zum Ende des Abschnitts musste – nachdem kurz zuvor in der gleichen Szene Schmidt bei einem schnellen Konter, den Crimmitschau mit vier Mann vortrug, sich in den Passweg legte – Samuel Schindler erstmals für die Tigers auf die Strafbank. Tölzer folgte diesem kurz vor dem Pausenpfiff beim Versuch die Scheibe aus der eigenen Zone zu chippen und diese über die Bande sprang. Aber auch mit drei Feldspielern blieben die Bayreuther stabil und gingen ohne weiteren Gegentreffer in die erste Pause.

Zum Mittelabschnitt war Marvin Drothen alleine auf den Weg zum Tor der Eispiraten, konnte aber entscheidend gestört werden, bevor ein Schuss auf den Kasten erfolgte. Nachdem Schwarz und Verbeek gleichzeitig zum Abkühlen mussten und wenige Minuten später dann Schubert ebenfalls für zwei Minuten zum Pausieren gezwungen wurde, nutze Balinson die Gelegenheit in Überzahl mit einem strammen Schuss ins rechte obere Toreck zum 0:2. Nur gut 30 Sekunden später war es Rudert, der in der Mitte angespielt wurde und freistehend den Doppelschlag perfekt machte. Eine erste Möglichkeit Seitens der Tigers mit einem Mann mehr zu agieren bot sich nach 36 gespielten Minuten, die man jedoch nicht für sich nutzen konnte. Reinig versuchte sich zwei Mal in kurzer Abfolge mit Weitschüssen – ebenso wie Tiffels, der von der blauen Linie einen Versuch wagte. Von Erfolg war dann, als man wieder mit gleicher Anzahl von Akteuren auf dem Eis unterwegs war, die Bemühung von Bergbauer gekrönt, der sich in der Mitte positioniert hatte und das erste Tor der Tigers in dieser Saison erzielten konnte.

Kurz nach Wiederanpfiff war es Elo, der dieses Mal auf die Strafbank wanderte und damit die Eispiraten in nummerische Überlegenheit brachte. Saponari war es, der aus halbrechter Position Maß nahm und zum 1:4 traf. Trotz des für die Tigers späten Trainingsbeginn und den wenigen Einheiten bisher baute man – auch konditionell – nicht ab und kam jetzt mehrfach zu Chancen. Bergbauer, Tölzer, der aus der Ferne vorbei zielte oder Stach, der sich an der blauen Linie mit einem eleganten Move durchgesetzt hatte, waren nah am zweiten Treffer. Als man in der Folge bei angezeigter Strafe lange der Scheibe nachlaufen musste, welche die Eispiraten flüssig laufen ließen, nochmals mit einem Foulspiel angezeigt wurde, wanderten mit Schubert und Bergbauer in der 54. Spielminute zwei Tigers-Akteure gleichzeitig auf die Strafbank – konnte aber mit nur drei Feldspielern den Gegner weitestgehend vom eigenen Gehäuse weghalten und ließ keinen Treffer mehr zu. Ein eigener Torerfolg blieb ebenfalls aus, auch wenn Schubert in aussichtsreicher Position zum Abschluss kam und Schaefer, nach einer Einzelaktion, zu hoch ansetzte.

Damit geht es für die Tigers am morgigen Sonntag gegen die Moskitos Essen. Spielbeginn ist hier um 14:30 Uhr.

4:1! Eispiraten ziehen gegen Bayreuth ins Wohnbau Cup Finale ein

Westsachsen mit verdientem Halbfinalsieg gegen Süd-Oberligisten

Die Eispiraten Crimmitschau haben das Finalticket für den Wohnbau Cup 2023 in Essen gezogen! Die Westsachsen setzten sich in der heutigen Halbfinalbegegnung gegen den Süd-Oberligisten Bayreuth mit 4:1 durch und kämpfen am Sonntagabend (03.09.2023 – 18.30 Uhr) um den ersten Titel der Saison. Gegner werden dann die Krefeld Pinguine sein, welche sich bereits am Freitagabend gegen die Gastgeber aus Essen durchgesetzt haben.

Ohne Jannis Kälble (angeschlagen), Henri Kanninen, Christian Schneider und Co-Trainer Esbjörn Hofverberg (Erkältung), dafür aber mit den Chemnitzern Kevin Kopp, Tobias Werner und Jean-Luc Töpker, ging es für die Eispiraten nach Essen zum zweiten Halbfinalspiel gegen die Bayreuth Tigers. Dort machte der DEL2-Club schnell klar, wohin die Reise gehen sollte – nämlich ins Finale. So war es Tobias Lindberg, der nach sechs Minuten einen Pass von Vinny Saponari verwerten konnte und zum frühen 1:0 einschoss.

Die Eispiraten blieben das spielbestimmende Team, konnten in der Folge aus mehreren guten Möglichkeiten aber lange kein Kapital schlagen. Erst im zweiten Durchgang sollte die Führung ausgebaut werden. So war es Max Balinson, der in numerischer Überzahl viel Platz und Zeit hatte und den Puck mit seinem Handgelenkschuss humorlos unter den Giebel bugsierte – 2:0 (33.). Nur wenige Sekunden später schlugen die Crimmitschauer dann erneut zu. Tamás Kánya bediente Willy Rudert, der frei vor Tigers-Goalie Kai Kristian zum 3:0 einschoss (33.).

Zwar konnten die Bayreuther in Person von Lars Bergbauer kurz vor der Pausensirene zum 1:3 verkürzen (39.), doch die Westsachsen ließen sich auch im dritten Durchgang nicht die Butter vom Brot nehmen. So war es Vinny Saponari, der nur zwei Minuten nach dem Wiederbeginn zum 4:1 einschoss und mit seinem Powerplaytor so auch für den Endstand sorgte (42.).

Am morgigen Sonntagabend treffen die Schützlinge von Jussi Tuores ab 18.30 Uhr schließlich auf die Krefeld Pinguine und kämpfen im Finale um den ersten Titel der Saison. Bereits um 15.00 Uhr kämpfen die Gastgeber aus Essen sowie die Bayreuth Tigers um den dritten Platz.

Torfolge (0:1, 1:2, 0:1):

0:2 Max Balinson (Mario Scalzo, Hayden Verbeek) 33‘

0:3 Willy Rudert (Lucas Böttcher, Tamás Kánya) 33‘

1:3 Lars Bergbauer 39‘

1:4 Vinny Saponari (Colin Smith, Tobias Lindberg) 42’

Zuschauer: k. A.

