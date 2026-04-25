Erste Personalentscheidungen in Köln: Großteil der Haie-Mannschaft bleibt zusammen

Köln. (PM Haie) Nach der Haie-Saison 2025/2026, die mit dem Hauptrundensieg und zahlreichen Rekorden am 20. April im Halbfinale ihr Ende fand, blicken die Kölner Haie auf emotionale Monate und viele besondere Momente zurück.

„Es war eine Saison, in der sehr viel aufgegangen ist und wir unseren Fans viele Siege schenken konnten. Der souveräne Platz eins nach der Hauptrunde war ein Beleg dafür, dass wir viele Weichen richtiggestellt hatten. Zugleich sind wir sehr enttäuscht über das Ausscheiden gegen Berlin. Das Ziel, wieder ins Finale einzuziehen, haben wir leider verpasst. Nun geht unser Blick nach vorne und unsere Analyse und Planung für die nächste Spielzeit schreitet weiter voran“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden dazu erste Entscheidungen zum Kader für die Saison 2026/2027 getroffen, worüber der KEC heute einen Überblick geben will.

„Wir wollten den Großteil der Mannschaft für die kommende Saison zusammenhalten. Das ist uns gelungen“, so Baldys. „Unsere Kaderplanung läuft dabei als ständiger Prozess über die gesamte Saison, weshalb wir einige Entscheidungen bereits während der Hauptrunde getroffen haben. Wir sind weiterhin von einer größtmöglichen Kontinuität im Team für einen nachhaltigen Erfolg überzeugt.“

Juvonen und Brückmann bilden Torhüter-Duo

Im Tor haben die Haie den Vertrag mit Janne Juvonen, wie bereits im Saisonverlauf vermeldet, bis 2029 verlängert, Felix Brückmann besitzt noch einen Vertrag für die kommende Saison. Tobias Ancicka wird den KEC nach drei Jahren verlassen.

Verteidigung bleibt größtenteils zusammen

In der Verteidigung haben Valtteri Kemiläinen, Jan Luca Sennhenn, Maximilian Glötzl, Veli-Matti Vittasmäki, Brady Austin, Noah Münzenberger und Luca Münzenberger (zuletzt an Kassel ausgeliehen) einen Vertrag für mindestens die kommende Saison.

Oliwer Kaski verlässt die Haie nach einer Spielzeit auf eigenen Wunsch. Markus Nutivaara und Sten Fischer werden ebenfalls kommende Spielzeit nicht mehr für den KEC auflaufen.

Mit Moritz Müller befinden sich die Haie in einem sehr engen und vertrauenswürdigen Austausch über die Zukunft.

Zehn Stürmer bleiben

Im Angriff werden Maxi Kammerer, Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Juhani Tyrväinen, Kevin Niedenz, Patrick Russell, Marco Münzenberger, Ryan MacInnis, Dominik Bokk und Gregor MacLeod auch in der kommenden Saison für die Haie auflaufen. Dazu kehrt Mateu Späth nach einer Saison in Kanada zum KEC zurück.

Robin van Calster, Tanner Kero, Dominik Uher, Parker Tuomie und Nate Schnarr, der sich für ein Angebot eines anderen Clubs entschieden hat, werden die Kölner dagegen verlassen.

Der aktuelle Haie-Kader für die Saison 2026/2027

Tor: Janne Juvonen, Felix Brückmann

Verteidigung: Valtteri Kemiläinen, Jan Luca Sennhenn, Maximilian Glötzl, Veli-Matti Vittasmäki, Brady Austin, Noah Münzenberger, Luca Münzenberger

Sturm: Maxi Kammerer, Louis-Marc Aubry, Frederik Storm, Juhani Tyrväinen, Kevin Niedenz, Patrick Russell, Marco Münzenberger, Ryan MacInnis, Dominik Bokk, Gregor MacLeod, Mateu Späth

Danke an neun Spieler, Kari Jalonen und Fredrik Norrena

Wie bereits berichtet werden Cheftrainer Kari Jalonen und auch Co-Trainer Fredrik Norrena den KEC verlassen. Die Kölner Haie bedanken sich bei allen Spielern und Trainern, die die Haie verlassen, für ihren Einsatz beim KEC und wünschen ihnen für die private und sportliche Zukunft alles Gute!