Erste Personalentscheidungen beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer haben zwei Abgänge zu verzeichnen: Markus Sadkowski und Louis Landerer werden in der kommenden Saison nicht für den ERC auflaufen.

Nach acht Jahren in der 1. Mannschaft ist für Stürmer Markus Sadkowski verletzungsbedingt nun erst einmal Schluss mit aktivem Eishockey. Das Knie streikt und das wird eine längere Pause nach sich ziehen. Sadi ist eigentlich nicht aus dem Team wegzudenken: Stets gut gelaunt, ein Kämpfertyp, der immer alles für seine Kameraden gegeben und sich nie beklagt hat, wenn andere im Spiel den Vorzug bekamen. Sein ERC-Herz schlägt aber auch zukünftig weiter, denn der 26-jährige Buchinger wechselt nun in den Nachwuchsbereich des ERC Lechbruck und wird sich dort in einer neuen Rolle als Co-Trainer engagieren.

Louis Landerer kam in der vergangenen Saison vom EV Pfronten zum ERC und verstärkte die Defensive. Der 22-jährige Verteidiger zeigte sein technisches Können und erzielte in insgesamt 18 Spielen für die Flößer neun Scorerpunkte. Nun erhielt er die Möglichkeit zu einem Bayernligisten zu wechseln und will sich dieser Herausforderung stellen.

Manfred Sitter: „Ich bedanke mich bei Sadi und Louis für ihren bisherigen Einsatz für den ERC. Bei Sadi freut es mich, dass er in unserem Nachwuchsbereich einen neuen Weg einschlägt, uns dadurch erhalten bleibt und wir einen weiteren Co-Trainer zur Verfügung stellen können. Louis wünsche ich bei seinem neuen Verein viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison 2023/24.“

