Erste Personalentscheidungen bei der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Bei der Düsseldorfer EG läuft die Analyse der abgelaufenen Saison 2025/26.

Zahlreiche Personalentscheidungen sind bereits getroffen worden. Die Verträge folgender Spieler werden nicht verlängert oder sie werden aufgelöst. Sie alle waren im Sommer 2025 oder im Laufe der Saison zur DEG gewechselt und werden die Rot-Gelben nun verlassen. In alphabetischer Reihenfolge:

Daniel Assavolyuk: Der 21-jährige Stürmer kam von den RB Hockey Juniors aus Österreich und bestritt für die DEG insgesamt 38 Spiele, in denen ihm drei Tore gelangen.

Nick Baptiste: Der Stürmer war erst im Februar 2026 aus der Slowakei zur DEG gestoßen. In sieben Begegnungen kam er auf vier Treffer und eine Vorlage. Leider verletzte er sich vor Beginn der Pre-Playoffs.

Ryan Bednard: Der 28-jährige Torwart wechselte von den Nottingham Panthers an den Rhein. Nachdem er seinen deutschen Pass erhalten hatte, wurde er in 21 DEL2-Spielen eingesetzt.

Erik Brown: Der Stürmer war zunächst Trainingsgast und wurde dann im Oktober fest verpflichtet. In den folgenden 29 Spielen erzielte er acht Tore und gab sieben Vorlagen.

Michael Clarke: Der 31-jährige Stürmer kam aus Straubing in der DEL. Für Rot-Gelb lief er 45 Mal auf. Er erzielte dabei drei Treffer und gab 15 Vorlagen.

Joel Hofmann: Der junge Stürmer spielte zuvor für die Selber Wölfe in der DEL2. Für die DEG lief das 21-jährige Talent in 47 Partien auf.

Lucas Lessio: Der ehemalige Krefelder Pinguin verbuchte in der abgelaufenen Saison 33 Einsätze für Düsseldorf mit fünf Treffern und sieben Assists.

Ture Linden: Der 28-jährige Center stand zuvor für Mora IK in Schweden unter Vertrag. Für Rot-Gelb machte er alle 54 Saisonspiele (!) mit 22 Treffern. Außerdem gab er 27 Vorlagen. Er war lange Zeit Top-Scorer des Teams.

Kevin Maginot: Die 31-jährige Verteidiger kam von den Löwen Frankfurt. Die Statistik zählte am Ende 51 Einsätze mit einem Treffer und 13 Vorlagen.

Kevin Marx Norén: Der 23-jährige Deutsch-Schwede spielte zuvor in der nordamerikanischen Universitätsliga NCAA. Für die DEG bestritt er 42 Spiele mit sechs Treffern und vier Vorlagen.

Simon Thiel: Der 24-Jährige kam vor Saisonstart von den Kassel Huskies. Er bestritt ebenfalls alle 54 Saisonspiele. Dabei kam der Stürmer auf neun Treffer und sieben Assists.

Luca Tosto: Der ehemalige Augsburger Panther wurde im November 2025 nachverpflichtet. In den folgenden 39 Partien markierte er 19 Punkte (elf Tore und acht Vorlagen).

Emil Quaas: Der 29-Jährige kam von den Iserlohn Roosters an der Rhein. In insgesamt 40 Partien verzeichnete der Verteidiger zwei Treffer und sieben Vorlagen.

Außerdem:

Verteidiger Moritz Kukuk hätte in Düsseldorf bleiben können, das Düsseldorfer Eigengewächs hat sich jedoch für das Angebot eines DEL-Clubs entschieden.

Mit weiteren Spielern werden noch Gespräche über ihre Zukunft bei der DEG geführt. Der Club hat Stürmer Yushiroh Hirano eine neues Vertragsangebot unterbreitet, das der Stürmer jedoch noch nicht unterschrieben hat.

Die DEG dankt allen Spielern, dass sie uns in einer schwierigen Übergangssaison unterstützt haben. Wir wünschen Euch alles Gute für Eure weitere Karriere!