Erste Personalentscheidungen bei den Riverkings

Landsberg. (PM HCL) Auch wenn die Saison für die erste Mannschaft bereits seit drei Wochen beendet ist, herrscht hinter den Kulissen der Riverkings Hochbetrieb...

Landsberg. (PM HCL) Auch wenn die Saison für die erste Mannschaft bereits seit drei Wochen beendet ist, herrscht hinter den Kulissen der Riverkings Hochbetrieb und es gibt die ersten Abgänge zu vermelden.

In der kommenden Saison werden Markus Jänichen, Florian Stauder, David Amort und Edgar Protcenko nicht mehr für den HC Landsberg auflaufen. Außerdem wird Torwarttrainer Michael Falkenberger aus beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Markus Jänichen, der bereits in der letzten Saison einige Monate pausiert hatte, wird seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. Seine momentane berufliche Situation in Verbindung mit seiner jungen Familie lässt das zeitliche Engagement für das Eishockey in der Bayernliga momentan nicht mehr zu. Florian Stauder, David Amort und Edgar Protcenko erhalten für die Spielzeit 2024/2025 kein neues Vertragsangebot vom HCL. Die Riverkings bedanken sich für den Einsatz für den HCL und wünschen allen Spielern für ihre Zukunft nur das Beste!

Dazu Sportvorstand Michael Grundei: „Gemeinsam mit Trainer Martin Hoffmann haben wir die vergangene Saison analysiert und ein paar Veränderungen im Kader beschlossen. Leider bedeuten diese Veränderungen im sportlichen Bereich auch immer menschlich schwierige Personalentscheidungen. Wir haben uns dazu entschlossen, Florian Stauder, Edgar Protcenko und David Amort kein weiteres Vertragsangebot zu unterbreiten. Wir bedanken uns bei allen für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihr Engagement für unseren Verein. Sie sind alle wirklich herausragende Sportler und uns sehr ans Herz gewachsen. Wir wünschen ihnen für ihren weiteren sportlichen sowie ihren privaten Weg nur das aller Beste! Markus Jänichen wird leider seine Karriere beenden. Er hatte zum Abschluss noch mal eine super Saison gespielt und ist natürlich als Eigengewächs ein ganz besonderer Spieler für uns. Wir hoffen, dass wir ihn recht oft hier im Stadion begrüßen dürfen. Unserem Torwart Trainer Michael Falkenberger gilt unser besonderer Dank, er ist in dieser Saison zusätzlich als Co-Trainer eingesprungen. Es war schon länger klar, dass er sich wegen einer beruflichen Veränderung nicht mehr als Trainer engagieren kann. Ich möchten allen nochmals und in aller Deutlichkeit unseren größten Dank aussprechen und Ihnen alles Gute wünschen!“