Erste Personalentscheidungen bei den Lausitzer Füchsen

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Im Rahmen ihres Sponsorenabends haben die Lausitzer Füchse vor mehr als 200 anwesenden Partnern erste Personalentscheidungen für die kommende DEL2-Spielzeit bekannt gegeben.

Geschäftsführer Dirk Rohrbach verkündete dabei wichtige Weichenstellungen im Trainer- und Spielerkader.

Trainerteam bleibt geschlossen an Bord

Das bewährte Trainer-Trio wird auch in der kommenden Saison gemeinsam die sportliche Verantwortung tragen.

Der 58-jährige Christof Kreutzer geht in seine dritte Spielzeit als Headcoach in Weißwasser. Unter seiner Führung hat sich die Mannschaft nachhaltig stabilisiert. Erneut gelang der vorzeitige Klassenerhalt und erstmals seit langer Zeit wurde das Erreichen der Pre-Playoffs bereits sechs Spieltage vor Ende der Hauptrunde gesichert. In der laufenden Saison besteht darüber hinaus die realistische Chance auf den direkten Einzug ins Viertelfinale. Kreutzer hat damit wiederholt bewiesen, dass ein junges, engagiertes Team in einer qualitativ starken DEL2 erfolgreich bestehen kann.

An seiner Seite bleibt André Mücke, der bereits seine sechste Saison als Co-Trainer absolviert und in seine siebte Spielzeit in dieser Funktion bei den Füchsen gehen wird. Mit seiner Detailarbeit, seiner Erfahrung und seiner täglichen Präsenz ist er ein unverzichtbarer Partner und Impulsgeber im Trainerstab.

Auch Torwarttrainer Frantisek Gistr bleibt dem Standort treu und geht in seine dritte Saison in Weißwasser. Unter seiner Handschrift haben sich die Torhüter der Füchse ligaweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet und überzeugen mit konstant starken Leistungen.

In ihrer Dreier-Konstellation arbeiten die Coaches bereits die zweite Saison erfolgreich zusammen. Der Club zeigt sich stolz und froh darüber, dass dieses eingespielte Team den eingeschlagenen sportlichen Weg in „Hockeytown“ Weißwasser weiter fortschreibt.

Broda und Dosch verlängern – Identifikation und Entwicklung

Auch im Spielerkader geben die Füchse die ersten Vertragsverlängerungen bekannt.

Der 24-jährige John Broda wechselte in der vergangenen Saison aus der DEL zu seinem Heimatverein in die Lausitz. Der gebürtige Weißwasseraner geht nun in seine zweite Profisaison bei den Füchsen. Broda ist ein sehr aktiver und dynamischer Stürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt, zugleich verfügt er über den Blick für den positionierten Mitspieler. Mit seiner Spielintelligenz und Offensivqualität ist er ein wichtiger Baustein im Angriffsspiel der Blau-Gelben.

Auch Alexander Dosch (24) bleibt an Bord. Dosch kam zur Saison 2024/2025 nach Weißwasser und konnte bereits in seinem ersten Zweitligajahr überzeugen, woraufhin sein Vertrag für die laufende

Spielzeit verlängert wurde. Auch in dieser Saison bestätigt er seine Qualitäten als Stürmer, stellt sich konsequent in den Dienst der Mannschaft und fühlt sich im Team der Lausitzer Füchse sichtlich wohl.

Mit diesen ersten Personalentscheidungen gehen die Lausitzer Füchse nun offiziell in die entscheidende Phase der Kaderplanung für die kommende DEL2-Saison. Die Gespräche mit weiteren Spielern laufen, weitere Entscheidungen werden zeitnah bekannt gegeben.