Erste Niederlage: Indians unterliegen knapp in Spiel drei

Memmingen. (fl/mfr). Der ECDC Memmingen musste sich in einem verrückten und äußerst spannenden Spiel 3 den Hannover Scorpions geschlagen geben.

5:6 n.V. hieß es am Ende aus Sicht der Indianer. Damit verkürzten die Mellendorfer auf 1:2 in der Halbfinalserie. Bereits am Freitag geht es in der ALPHA COOLING-Arena weiter. Stehplatz-Karten sind noch erhältlich.

Milan Pfalzer kehrte nach seiner Sperre zurück in den Kader, somit konnten die Indians wieder mit vier Sturmreihen agieren. Die ersten zwanzig Minuten gehörten zumindest von den Spielanteilen her den Indians. Memmingen ging bereits nach zwei Minuten durch Sam Verelst in Führung. Beim Spielstand von 1:0 für den ECDC blieb es auch bis zur ersten Drittelpause.

Im zweiten Drittel waren die Hausherren nun mehr am Drücker. Die Scorpions erspielten sich nun gute Gelegenheiten und drehten das Spiel. Marc-Olivier Vallerand traf zum Ausgleich, Allan McPherson schoss die 2:1 Führung. Doch die Indianer kämpften sich wieder zurück und zeigten eine gute Reaktion. Kurz vor Ende des zweiten Drittels glichen die Maustädter in Überzahl aus. Tyler Spurgeon brachte den Puck im Gehäuse unter.

Das letzte Drittel wurde dann ein wilder Ritt. Die Indians legten einen blitzsauberen Start hin und schossen innerhalb von nicht mal drei Minuten drei Treffer. Eddy Homjakovs verwandelte zum 3:2, Jayden Schubert und Felix Brassard legten zum zwischenzeitlichen 5:2 nach. Doch das Spiel war keinesfalls vorüber, denn die Scorpions fanden einen Weg zurück ins Spiel. Yannick Drews und Marc-Olivier Vallerand sorgten mit einem Doppelschlag für das 4:5 aus Sicht der Mellendorfer. Das Momentum kippte nun aufseiten der Niedersachsen, die tatsächlich das 5:5 erzielten. Justin Kirsch überwand Justus Roth und markierte das 5:5. Damit musste ein Sieger in der Overtime ermittelt werden.

In der Overtime war es weiterhin ein Spiel auf Messers Schneide. Die Hausherren wirkten etwas giftiger und konnten schlussendlich das Spiel für sich entscheiden. Allan McPherson traf, kurz vor Ende der ersten Overtime, zum entscheidenden 6:5 n.V. für die Hannover Scorpions, die damit den ersten Sieg in der Serie einfuhren.

Am Freitag kommt es zu Spiel 4 am Hühnerberg. Spielbeginn in der Maustadt ist um 20:00 Uhr. Sitzplätze im Heimbereich sind bereits ausverkauft, Stehplätze jedoch sind weiterhin im VVK erhältlich. Ob die Abendkasse öffnet, entscheidet sich erst vor dem Spiel, die Indians empfehlen dringend den Vorverkauf zu nutzen.

Die Partie muss als Sicherheitsspiel mit Fantrennung durchgeführt werden. Fans der Indians ist es untersagt, Sitzplätze im Gästebereich zu erwerben. Diese dürfen ausschließlich von Anhängern der Niedersachsen gebucht werden. Bitte beachtet dies, es muss ansonsten der Zutritt zum Gästeblock durch die Sicherheitskräfte verwehrt werden.

Hannover Scorpions vs ECDC Memmingen 6:5 n.V. (0:1/2:1/3:3/1:0)

Tore: 0:1 (3.) Verelst (Schubert, Kurz), 1:1 (26.) Vallerand (Miglio, McPherson), 2:1 (30.) McPherson (Hauner, Reiß), 2:2 (40.) Spurgeon (Ouderkirk, Svedlund, 5-4), 2:3 (42.) Homjakovs (Svedlund, Ouderkirk), 2:4 (42.) Schubert (Meier, Verelst), 2:5 (44.) Brassard, 3:5 (48.) Drews (Knackstedt, Reiß), 4:5 (49.) Vallerand (Aquin, McPherson), 5:5 (52.) Kirsch (Kruminsch, Miglio), 6:5 (78.) McPherson (Aquin, Vallerand)

Strafminuten: Hannover 8–Memmingen 6