Erste Neuverpflichtung der Hammer EisbÃ¤ren fÃ¼r die Saison 2022/2023 ist perfekt

Hamm. (PM Eisbären) Hamms sportlicher Leiter, Ibrahim Weissleder gab heute die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt.

Der 28-jährige Tim Marek, wechselt von den Rostock Piranhas an den Maxipark, zu den Hammer Eisbären.

Der Verteidiger konnte schon an diversen Stationen Erfahrungen in der Oberliga sammeln und wird in Hamm mit der Rückennummer #37 auflaufen.

Ibrahim Weissleder ist sich nach den sehr angenehmen Gesprächen sicher, dass Tim charakterlich sehr gut ins Team passt und die Defensive nochmal stärken wird. Er wird nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis eine wichtige Rolle spielen und der Mannschaft weiterhelfen.