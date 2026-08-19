Erste Länderspiele der Saison für U18-Frauen in Ungarn

München. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) absolviert in der kommenden Woche ihre ersten Länderspiele der Saison 2026/2027.

Für die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones ist das Turnier in Ungarn bereits die zweite Maßnahme der neuen Spielzeit. Nach einem ersten Trainingslehrgang im Juli am Bundesstützpunkt in Füssen stehen nun die ersten internationalen Vergleiche auf dem Programm. Im ungarischen Győr nimmt die deutsche Nachwuchsauswahl an einem 4-Nationen-Turnier teil.

Vorbereitung in Füssen und Reise nach Győr

Die deutsche Mannschaft kommt am Montag, den 24. August 2026, am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen. Dort stehen zunächst drei Eiseinheiten auf dem Programm, bevor es am Vormittag des 26. August per Bus weiter nach Ungarn geht. Die Ankunft in Győr ist für den frühen Nachmittag vorgesehen. Am Abend folgt bereits eine erste Eiseinheit vor Ort, ehe am Donnerstag, den 27. August, das erste Länderspiel der Maßnahme ansteht.

Auftakt gegen Österreich

Zum Auftakt trifft die deutsche U18-Auswahl am Donnerstag, den 27. August, um 15 Uhr auf Österreich. Im weiteren Verlauf der Maßnahme folgen die Begegnungen mit Italien und Gastgeber Ungarn.

22 Spielerinnen nominiert

Für die Maßnahme hat U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones insgesamt 22 Spielerinnen nominiert. Der Kader umfasst drei Torhüterinnen, sieben Verteidigerinnen und zwölf Stürmerinnen.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Wir freuen uns auf die ersten Länderspiele der Saison. Das anstehende 4-Nationen-Turnier wollen wir dazu nutzen, um uns als Mannschaft weiterzuentwickeln und unsere Spielphilosophie zu vertiefen. Gleichzeitig bietet uns das Turnier die Möglichkeit, zu sehen, wie sich die Spielerinnen nach der Saisonvorbereitung in ihren Vereinen präsentieren. Mit Ungarn erwartet uns zudem ein Gegner aus der Top-Division, der sicherlich ein guter Gradmesser für uns sein wird. Für uns geht es darum, den nächsten Schritt als Mannschaft zu machen und wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf zu sammeln.“

Länderspiele U18-Frauen-Nationalmannschaft

27.08.2026 | 15:00 Uhr | Deutschland – Österreich

28.08.2026 | 15:00 Uhr | Italien – Deutschland

29.08.2026 | 14:30 Uhr | Deutschland – Ungarn

Livestream: https://www.mjsz.tv/hu/home

367 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht