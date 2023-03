Erste Kadermutationen beim EHC Winterthur

Winterthur. (PM EHC) Die Swiss League-Saison 2023/24 wirft beim EHC Winterthur ihre ersten Schatten voraus. Ein Verteidiger beendet seine Profi-Karriere. Im Gegenzug kann der...

Ein Verteidiger beendet seine Profi-Karriere. Im Gegenzug kann der Club in der Verteidigung und im Sturm auf je einen namhaften Zuzug zählen.

Verteidiger Nico Engeler (Bild o.r.) beendet aus gesundheitlichen Gründen seine noch junge Profikarriere. Der bis Ende der Saison 23/24 laufende Vertrag wird auf Wunsch von Nico Engeler per Ende März 2023 aufgelöst. Engeler zieht zukünftig Einsätze in tieferen Ligen in Betracht. Wir danken Nico herzlich für seinen Einsatz in der Eulachstadt und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

Mit Gianluca March (l.) wechselt ein kräftiger Verteidiger für zwei Saisons nach Winterthur. Zuletzt stand der 25-jährige Schweiz-/Italienische Doppelbürger beim HC Pustertal in der multinationalen ICE Hockey League im Einsatz. Zudem kam March in der Italienischen A-Nationalmannschaft zum Einsatz. *Ich freue mich riesig ins Training mit dem neuen Team einzusteigen und meine Mitspieler kennenzulernen. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison und bin sicher, dass ich dem Team weiterhelfen kann“, lässt sich March in einem ersten Statement zitieren.

Auf einen routinierten Scorer in Person von Devin Muller (u.r.) kann der EHC Winterthur in den nächsten drei Saisons zählen. Der 30-jährige Stürmer wechselt vom EHC Basel nach Winterthur. Muller kann auf 11 Saisons in der Swiss League bei Thurgau, Olten, Ajoie, La Chaux-de-Fonds und Basel zurückblicken. Mit dem HC Ajoie wurde Devin Muller Meister, Cup-Sieger und war am Aufstieg der Jurassier in die National League beteiligt. Muller zum Wechsel nach Winterthur: „Ich freue mich auf einen Club mit sehr viel Potential. Das Ziel müssen die Playoffs sein.“

