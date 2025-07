Erste DEB-Länderspiele der neuen Saison: U20-Männer treten in Kassel gegen Slowakei an

München. (PM DEB) Am Montag, den 28. Juli 2025 macht sich die U20-Nationalmannschaft auf den Weg nach Kassel.

Dort stehen für das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter, am kommenden Donnerstag und Freitag, zwei Länderspiele gegen die Slowakei auf dem Programm.

Tickets sind unter https://tickets.nordhessen-arena.de/ verfügbar.

Für die U20-Nationalmannschaft sind die beiden Partien gegen die slowakische Nachwuchsauswahl die ersten Länderspiele der neuen Saison 2025/2026. Das deutsche Team kommt am frühen Montagnachmittag in Kassel zusammen, wo bereits am Abend die erste Eiseinheit in der Nordhessen Arena auf dem Programm steht. Am Dienstag und Mittwoch sind drei weitere Trainings auf dem Eis und Team-Meetings geplant, bevor am Donnerstagabend das erste der beiden Länderspiele gegen die Slowaken stattfindet.

Gegenüber dem Sommerlehrgang in Füssen wurde der Kader noch einmal um fünf Spieler verändert, sodass die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 23 Athleten nach Kassel anreisen wird – zwei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer.

Neben Tobias Abstreiter bilden Patrick Strauch (Assistenztrainer), Jochen Molling (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer) den Coaching-Staff für die U20-Maßnahme in Kassel.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir haben während unseres Sommerlehrgangs gute und intensive Trainingseinheiten absolviert. Die Spieler haben vorbildlich mitgezogen und sich in einem guten und fitten Zustand präsentiert – darauf lässt sich aufbauen. Der nächste Schritt wird nun sein, das Erlernte während der Trainingseinheiten in Kassel zu festigen und im Wettkampf umzusetzen. Die Spiele gegen die Slowakei sind immer sehr gute Standortbestimmungen für uns. Es werden erfahrungsgemäß hochintensive Begegnungen, und da gilt es für unsere Spieler, sich gegen eine gut aufgestellte slowakische Mannschaft durchzusetzen. Wir freuen uns schon sehr auf die beiden Spiele in Kassel. Wir sind in einer eishockeybegeisterten Stadt zu Gast und gehen davon aus, dass unsere Mannschaft großartige Unterstützung von den Fans in der Nordhessen Arena erhalten wird.“

U20-Länderspiele in Kassel

31.07.2025 I 18.30 Uhr I Deutschland – Slowakei

01.08.2025 I 18.30 Uhr I Deutschland – Slowakei

Livestreams und Statistiken zu den beiden Länderspielen sind hier abrufbar:

https://deb-online.live/liga/herren/nat/u20/