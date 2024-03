ERSC-Verteidigerduo verlÃ¤ngert vorzeitig und lÃ¤ngerfristig

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann vorzeitig die Vertragsverlängerungen von Felix Feder und Lukas Salinger vermelden. Die beiden Verteidiger werden auch über die...

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann vorzeitig die Vertragsverlängerungen von Felix Feder und Lukas Salinger vermelden.

Die beiden Verteidiger werden auch über die kommende Saison hinaus das Trikot der Wild Lions tragen.

Der 29-jährige Lukas Salinger kam 2016 von den Blue Devils Weiden nach Amberg und ist damit der Dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. „Lukas fühlt sich sehr wohl in Amberg, ist ein fester Bestandteil des Teams und wird von uns auch sehr geschätzt. Er hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert und will seine Karriere später auch beim ERSC beenden“, erklärt der sportliche Leiter Chris Spanger. Salinger hat bislang über 190 Pflichtspiele für die Wild Lions bestritten.

Der zweite im Bunde ist Felix Feder. Der 22-jährige gebürtige Pegnitzer spielte ab 2016 im Nachwuchs des EV Weiden um kam 2022 zum ERSC Amberg. Er agiert trotz seines jungen Alters bereits sehr zuverlässig und abgeklärt und ist eine feste Größe in der Löwen-Abwehr: „Felix hat sich in der kurzen Zeit kontinuierlich entwickelt, ist damit aber längst noch nicht am Ende. Wir wollen gerne langfristig mit ihm planen“, so Spanger. Der Vertrag mit Feder wurde zunächst um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.