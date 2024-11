ERSC verspielt Drei-Tore-Vorsprung in Waldkraiburg

Amberg. (PM ERSC) Mit einem Punktgewinn in Waldkraiburg könnte man schon mal zufrieden sein, weniger allerdings, wenn man schon mit 3:0 geführt hat. Deshalb...

Amberg. (PM ERSC) Mit einem Punktgewinn in Waldkraiburg könnte man schon mal zufrieden sein, weniger allerdings, wenn man schon mit 3:0 geführt hat.

Deshalb trat das Team des ERSC Amberg am Freitagabend mit gemischten Gefühlen die Heimreise an. Nach einem starken Anfangsdrittel der Wild Lions sorgte das Topscorer-Duo der Gastgeber Jakub Sramek und Daniel Hora für einen Gleichstand nach regulärer Spielzeit. In der Overtime holte sich Waldkraiburg noch den Zusatzpunkt. Für Amberg wäre da durchaus mehr drin gewesen.

Der ERSC musste die Reise ohne die verletzten Tomas Plihal und Tim Schlauderer antreten. Gecoacht wurde die Mannschaft von Co-Trainer Richard Stütz, der den aus familiären Gründen verhinderten Dirk Salinger vertrat. Den Ambergern gelang ein Auftakt nach Maß, denn sie konnten die ersten beiden Strafen für Waldkraiburg gleich zu Treffern nutzen. Beide male war Carlo Wittor der Torschütze wobei beim 2:0 das Amberger Powerplay schon nach 10 Sekunden einen Erfolg brachte. Die Gastgeber zeigten sich beeindruckt und mussten in der Schlussphase des 1.Drittels noch das 0:3 durch Aron Schwarz schlucken, sehr zur Freude der mitgereisten ERSC-Fans.

Kurz nach Beginn des Mittelabschnitts eine wichtige Szene für den EHC, der in Unterzahl durch Sramek zum Anschlusstreffer kam, was einen zusätzlichen Ansporn brachte. Waldkraiburg bekam Oberwasser und verkürzte – diesmal selbst im Powerplay – durch Hora auf 2:3. Amberg durchaus selbst mit Tormöglichkeiten aber ohne weiteres Abschlussglück. Im Schlussdrittel war es dann erneut Sramek, der den Ausgleich erzielte und die Partie damit wieder völlig offen gestaltete. In der regulären Spielzeit fiel aber kein weiterer Treffer mehr. Die ersten 65 Sekunden in der Overtime hatte der ERSC sogar einen Mann mehr auf dem Eis, konnte die Überzahl jedoch nicht ausnutzen. Nur 20 Sekunden nachdem beide Teams ausgeglichene Besetzung hatten sorgte Decker für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber.

EHC Waldkraiburg – ERSC Amberg 4:3 n.V. (0:3,2:0,1:0,1:0)

0:1 (8.) Wittor (Fortin, Schmitt/5-4), 0:2 (12.) Wittor (Feder, Silbermann/5-4), 0:3 (18.) A.Schwarz (Krieger), 1:3 (24.) Sramek (Vogl, Hora/4-5), 2:3 (29.) Hora (Sramek, Ovaska/5-4), 3:3 (46.) Sramek (Vogl), 4:3 (62.) Decker (Ovaska).

Strafen: Waldkraiburg 10, Amberg 6 Minuten. Zuschauer: 632.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV