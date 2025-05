ERSC verpflichtet Verteidigertalent

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen Neuzugang für die Abwehr präsentieren.

Vom Bayernliga-Konkurrenten ESC Geretsried wechselt der 21-jährige Kilian Mühlpointner zu den Wild Lions. Mit seiner Statur (187 cm, 84 kg) passt der Verteidiger sehr gut zu den Vorstellungen von Chris Spanger: „Wir wollen uns in der Abwehr vor allem auch physisch verstärken und haben uns dementsprechend umgesehen“, so der Sportliche Leiter der Löwen. Spanger weiter: „Kilian hat in Geretsried einen starken Job gemacht und das ist nicht nur uns aufgefallen. Daher freut es uns umso mehr, dass er sich trotz weiterer Angebote für den ERSC entschieden hat“.

Mühlpointner spielte im Nachwuchs vorwiegend beim TEV Miesbach und in der U20 in Rosenheim. Im Seniorenbereich erhielt er in der Regionalliga Nord bei den Salzgitter Icefighters gute Kritiken und gleiches auch im vergangenen Jahr bei den Geretsrieder River Rats, die gerne mit ihm verlängert hätten. Dort gelangen ihm in 35 Pflichtspielen 12 Scorerpunkte.

Den Wechsel nach Amberg begründet Mühlpointner so: „Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Eishockey-Laufbahn machen. Da hat mich die Philosophie des Vereins, vermehrt mit jungen Spielern arbeiten zu wollen, überzeugt und den Ausschlag gegeben. Außerdem war die Stimmung der Fans bei den Spielen in Amberg immer sehr gut“. Der Neuzugang wird das Trikot mit der Nummer 22 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV