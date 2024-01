ERSC verlÃ¤ngert vorzeitig mit Hunter Fortin

Artikel anhören Amberg. (PM ERSC) Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg hat vorzeitig den Vertrag mit US-Stürmer Hunter Fortin für die kommende Saison verlängert. Der 25-jährige...

Artikel anhören Artikel anhören

Amberg. (PM ERSC) Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg hat vorzeitig den Vertrag mit US-Stürmer Hunter Fortin für die kommende Saison verlängert.

Der 25-jährige Fortin, der Anfang Dezember verpflichtet wurde, überzeugte mit seinen Leistungen schon nach kurzer Zeit die Verantwortlichen und offensichtlich auch die Fans.

„Er passt auch charakterlich super ins Team“, ergänzt Chris Spanger. Der sportliche Leiter der Wild Lions weiter: „Ich hatte in den letzten Tagen sehr gute Gespräche mit Hunter und bin glücklich darüber, dass er sich vorzeitig entschieden hat auch in der kommenden Saison in Amberg zu spielen“.

Bis einschließlich letzten Freitag notierte Fortin einen Schnitt von zwei Scorerpunkten pro Spiel für den ERSC.