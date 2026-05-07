ERSC: Timon Bätge is back

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen Rückkehrer, gleichzeitig auch einen ganz wichtigen Neuzugang präsentieren: Mit Timon Bätge, der von den Rostock Piranhas aus der Oberliga Nord in die Vilsstadt wechselt, komplettieren die Wild Lions ihr Torhüter-Duo für die kommende Saison in der Eishockey Bayernliga.

Damit stehen dem ERSC durch Bätge und Youngster David Kubik nun zwei höchst talentierte Goalies zur Verfügung, wobei Bätge über die deutlich größere Erfahrung verfügt. Auf einen ‚gesunden‘ Konkurrenzkampf mit seinem Kollegen freut er sich: „Der wird uns beiden helfen und auch der Mannschaft“, so Bätge. Der 26-jährige gebürtige Tirschenreuther kam 2020 aus Selb zu den Wild Lions. Bis 2024 absolvierte er 125 Bayernliga-Begegnungen für den ERSC und war stets ein enormer Rückhalt, zwischenzeitlich auch „Torhüter des Monats“ in der Liga. Sein Ehrgeiz führte ihn in die Oberliga nach Rostock, wo er in den letzten beiden Jahren in 97 Pflichtspielen im Tor stand, mit einer Fangquote von 92%. „Auch wenn es an der Ostsee zuletzt teilweise schwierig für mich war, hat mir die Zeit dort trotzdem etwas gebracht, sportlich wie mental“, erklärt Ambergs neue Nummer 31.

Die Anforderungen in der kommenden Spielzeit sieht Bätge kaum einfacher als in der Oberliga: „Die Bayernliga ist qualitativ in den letzten Jahren stetig stärker geworden“. Beim ERSC ist der Goalie gleich mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Über den Sommer wird er auch im Coaching der Nachwuchstorhüter des ERSC aktiv sein. Seine persönlichen Ziele mit den Wild Lions formuliert er knapp und energisch: „Wir wollen auf jeden Fall weiter vorne landen, brauchen einen starken Teamgeist und vor allem viel Spaß am Spiel“. Ein ganz wichtiger Aspekt ist für den Torhüter das Wiedersehen mit dem Umfeld: „Die Vorfreude auf die Amberger Fans ist für mich schon beinahe sehnsüchtig. Ich freue mich unglaublich und wir wollen zusammen viel erreichen“.

Der Transfer von Bätge lässt auch den Sportlichen Leiter aufatmen: „Der Kontakt mit Timon ist nie abgebrochen. Wir sind glücklich, dass er sich für eine Rückkehr nach Amberg entschieden hat. Er ist nicht nur ein Publikumsliebling und einer der besten Torhüter der letzten Jahre, sondern passt auch menschlich total ins Team. Wir sollten sehr viel Spaß zusammen haben“, erhofft Chris Spanger.