ERSC testet zweimal daheim

Amberg. (PM ERSC) Die Amberger Wild Lions können an diesem Wochenende erstmals vor heimischer Kulisse testen.

Am Freitag, 20 Uhr, erwartet der ERSC zum „Rückspiel“ die Schönheider Wölfe. Am Sonntag, 18.30 Uhr, sind die Pegnitzer Ice Dogs beim Derby zu Gast im Stadion Am Schanzl.

Gegen die Schönheider Wölfe zeigte der ERSC am vergangenen Sonntag eine dem Vorbereitungsstand angemessene Leistung, gewann dabei nicht unverdient mit 4:3 beim Regionalligisten aus dem Erzgebirge, durch den entscheidenden Treffer von Hunter Fortin. In diesem Spiel musste Coach Dirk Salinger allerdings auch schon den ersten Ausfall zur Kenntnis nehmen, denn Neuzugang Carlo Wittor schied während der Partie aus. Der Angreifer, der sich mit zwei Torvorlagen schon gut eingeführt hatte, erlitt in Schönheide Verletzungen an der Hand und wird den Rest der Vorbereitung voraussichtlich ausfallen. Gegen die Wölfe steht an diesem Freitag weiter im Vordergrund, das Zusammenspiel zu optimieren.

Das gilt auch für die Partie am Sonntag gegen den alten Rivalen aus Pegnitz. Die Ice Dogs sind auch erst in die Vorbereitung gestartet und haben bislang ein Testspiel absolviert, welches sie – ebenfalls in Schönheide – mit 4:6 verloren. EVP-Coach Sascha Grögor steht im großen und ganzen der Kader der Vorsaison zur Verfügung, denn die Transfertätigkeiten hielten sich beim Landesligisten in Grenzen. Weiter dabei sind deshalb auch die Topangreifer um den Tschechen Roman Navarra (102 Scorerpunkte in der Vorsaison), dessen Landsmann Ales Furch und dem Österreicher Maciej Postek.

Auf Amberger Seite muss Dirk Salinger auch noch auf Stürmer Felix Köbele – der bislang je zwei Treffer und Vorlagen in der Vorbereitung erzielte – verzichten, der beruflich an diesem Wochenende unabkömmlich ist. Der Sportliche Leiter der Wild Lions Chris Spanger lobt derweilen die Stimmung innerhalb der Mannschaft: „Die neuen Spieler haben sich bereits gut integriert und eingelebt. Sie sind vor allem wie der Rest des Teams froh, endlich auch zuhause trainieren und spielen zu können“.

Der ERSC-Fanclub „Die treuen Lions“ setzen zum ersten Auswärtsspiel in der Punkterunde bei den Erding Gladiators am 18.Oktober einen Fanbus ein. Anmeldungen und mehr Informationen sind bei den beiden Heimspielen an diesem Wochenende jeweils am Fanstand Block F möglich.