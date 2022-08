ERSC plant zusÃ¤tzliches Testspiel

Amberg. (PM ERSC) Die Amberger Wild Lions planen ein weiteres Testspiel vor heimischem Publikum. Den Grund dafür liefern ungewollt die Schönheider Wölfe, denn dem...

Amberg. (PM ERSC) Die Amberger Wild Lions planen ein weiteres Testspiel vor heimischem Publikum.

Den Grund dafür liefern ungewollt die Schönheider Wölfe, denn dem Meister der Regionalliga Ost steht offensichtlich kein Eis im heimischen Stadion zur Verfügung, weshalb die Reise des ERSC nach Schönheide entfällt. Stattdessen kommen die Wölfe nun am Sonntag, 25.9., 18.30 Uhr, nach Amberg und am Freitag, 23.9., 20 Uhr, würde der ERSC die Haßfurt Hawks zu einem zusätzlichen – von nun insgesamt fünf – Testspiel im Stadion am Schanzl empfangen.

Der Eishockey-Bayernligist weist dabei nochmals auf die Möglichkeit zur Anmeldung für ein Saisonticket hin, die bis zum 28.August (Stichtag) möglich ist: Per Email an vorstand@erscamberg.de oder per WhatsApp an 015234220519. Vorstand Frank Jacobi zeigte sich vom Auftakt der Ticketbestellungen mehr als zufrieden und bezeichnete das bisherige Interesse der ERSC-Fans als „sehr gut“.