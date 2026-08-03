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ERSC mit vier Heimspielen in der Vorbereitung

3. August 20261 Mins read24
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Amberg. (PM ERSC) Den aktuell heißen Temperaturen zum Trotz, wirft die Saison in der Eishockey-Bayernliga schon ihre Schatten voraus.

Der ERSC Amberg eröffnet am Dienstag, 4.August, seinen Vorverkauf für die Dauerkarten. Ab 18.30 Uhr bis 20 Uhr stehen die Saisontickets beim ERSC-Sponsor SUBWAY in der Bayreuther Straße 27 in Amberg zum Verkauf. Weitere Termine und Örtlichkeiten werden noch folgen.
Die Dauerkarten beinhalten den Besuch von 15 Hauptrunden- und 4 Vorbereitungsheimspielen. Die Sitz- und Stehplätze sind jeweils unterteilt in normal und ermäßigt.

Die Stehplatztickets gibt es für 210 € (ermäßigt: 155 €), die Sitzplatztickets für 250 € (ermäßigt: 190 €). Ermäßigungen gelten für Mitglieder, Schwerbehinderte und Rentner mit gültigem Ausweis.

Zudem gibt es noch Stehplatztickets zu 125 € für Schüler, Studenten und Azubis mit gültigem Ausweis. Nach Ablauf der regulären Saison verlieren die Dauerkarten ihre Gültigkeit. Dauerkartenbesitzer erhalten zu den Playoffs / Abstiegsrunde ermäßigten Eintritt.

In der Saisonvorbereitung bestreiten die Wild Lions sechs Testspiele, davon vier vor eigenem Publikum und zwei auswärts.

Heimspiele:
Freitag, 11.9.26, 20 Uhr gegen Selber Wölfe
Sonntag, 13.9.26, 18 Uhr gegen Isar Rats Dingolfing
Freitag, 18.9.26, 20 Uhr gegen Schönheider Wölfe
Sonntag, 27.9.26, 18 Uhr gegen EV Pegnitz IceDogs

Auswärtsspiele:
Sonntag, 20.9.26, 17 Uhr in Schönheide
Freitag, 25.9.26, 20 Uhr in Dorfen beim Bayernliga-Aufsteiger.

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