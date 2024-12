ERSC macht Sechs-Punkte-Wochenende komplett

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg konnte in der Eishockey-Bayernliga ein perfektes Wochenende feiern. Nach dem Auswärtserfolg am Freitag in Dingolfing gewannen die Wild...

Nach dem Auswärtserfolg am Freitag in Dingolfing gewannen die Wild Lions auch ihr Sonntagsspiel gegen die Buchloer Pirates. Durch den 4:1-Sieg kletterte der ERSC auf den 9.Rang in einem sehr engen Tabellenfeld: Zum letzten Platz sind es vier Punkte Differenz, nach vorne zu den direkten Playoff-Rängen ebenfalls. Lediglich Spitzenreiter Erding dreht einsam seine Kreise.

Garanten für den Erfolg waren erneut Torhüter Timotej Pancur sowie Stürmer Hunter Fortin, der an allen Amberger Treffern direkt beteiligt war. Das Anfangsdrittel verlief ohne besondere Ereignisse. Beide Teams standen defensiv gut, ließen dort kaum zwingende Situationen zu, weshalb es auch torlos in die erste Pause ging. Auch im Mittelabschnitt wurde zunächst nicht das volle Risiko gesucht, verhielt man sich eher abwartend. Ein Pfostentreffer von Lions-Verteidiger Mauriz Silbermann leitete eine offensivere Phase beider Mannschaften ein und auch die Gäste trafen das Amberger Torgestänge. Vor beiden Toren gab es nun mehr Aktionen. Felix Schwarz scheiterte zunächst noch an Gästetorhüter Blankenburg, aber zehn Sekunden vor der Pausensirene war der ERSC-Stürmer Vorbereiter für Hunter Fortins 1:0: „Ein unglücklicher Zeitpunkt, weil wir bis dahin Defensiv sehr gut gestanden waren“, meinte Gästetrainer Christopher Lerchner. Sein Team brachte zu Beginn des Schlussdrittels mehr Offensive aufs Eis, kam durch Routinier Michal Petrak im Nachschuss auch gleich zum Ausgleich. Amberg ließ sich davon nicht beeindrucken, antwortete schnell nach einem schulmäßigen Konter zum 2:1 durch Michael Kirchberger. Das gab den Gastgebern noch mehr Sicherheit und das 3:1 durch Fortin im Powerplay war schon so etwas wie eine Vorentscheidung.

Ein weiterer Kontertreffer durch den schnellen US-Stürmer machte den Erfolg endgültig sicher. Während Lerchner an seinem Team die Offensiveinstellung bemängelte („Wir verlieren, weil wir nach vorne zu wenig Druck entwickeln“), zeigte sich ERSC-Coach Bernhard Keil mit der Leistung seiner Truppe zufrieden: „Wir müssen die einfachen Sachen richtig machen, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen uns noch steigern, das wollen wir Step-by-Step machen“. Ein spezielles Lob hatte Keil für seine beiden Center: „Michi (Kirchberger) und Tomas (Plihal) waren am Wochenende in beiden Spielen gefühlt 40 Minuten auf dem Eis. Die haben sich einen Tag Pause redlich verdient“.

ERSC Amberg – ESV Buchloe 4:1 (0:0,1:0,3:1)

1:0 (40.) Fortin (F.Schwarz, Kirchberger), 1:1 (42.) Petrak (Telecz, Diebolder), 2:1 (46.) Kirchberger (Fortin, F.Schwarz), 3:1 (53.) Fortin (Feder, Walkom/5-4), 4:1 (57.) Fortin (Plihal, Silbermann).

Strafminuten: Amberg 7 + 20 (Salinger), Buchloe 9 + 20 (Krammer). Zuschauer: 611.

