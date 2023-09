ERSC macht es zweistellig

Artikel anhören Amberg. (PM ERSC) Auch in seinem ersten Test vor heimischem Publikum zeigte sich Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg am Freitagabend sehr einsatzfreudig. Der Gegner...

Amberg. (PM ERSC) Auch in seinem ersten Test vor heimischem Publikum zeigte sich Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg am Freitagabend sehr einsatzfreudig.

Der Gegner aus der Regionalliga Ost, die Schönheider Wölfe, haben in etwa den gleichen Vorbereitungsstand wie die Wild Lions, konnten aber nur phasenweise vor allem im Mittelabschnitt die Partie offengestalten. Am Ende brachen die Wölfe regelrecht ein und ermöglichten den Gastgebern einen auch in der Höhe verdienten 10:3-Erfolg. Neben der starken läuferischen Leistung wird Ambergs Coach Dirk Salinger wohl auch die Ausgeglichenheit seiner Mannschaft zufrieden zur Kenntnis genommen haben, denn die zehn Treffer teilten sich gleich acht Spieler untereinander auf. Dabei trafen Ryan Boucher und Kevin Lavallee doppelt. Es fiel zudem auf, dass sich sämtliche Neuzugänge bereits gut in die Mannschaft integriert haben und schon zeigen, dass sie zu den erhofften Verstärkungen werden können, jedenfalls gingen sechs Treffer auf ihr Konto.

Der ERSC hatte von Beginn an mehr Offensivaktionen und ging früh durch Brandon Walkom in Führung. Bei den Gästen dauerte es ein wenig, bis sie ins Spiel fanden aber der Ausgleich durch Florian Richter hatte sich bis dahin schon angekündigt. Amberg antwortete prompt, denn Felix Köbele und Felix Feder sorgten noch kurz vor der Drittelpause für eine 3:1-Führung. Im Mittelabschnitt gelang Schönheide schon nach 90 Sekunden der Anschlusstreffer durch Christian Freitag und wieder ließ die Reaktion des ERSC mit dem 4:2 nicht lange auf sich warten, Felix Schwarz war der Torschütze. Es war auf jeden Fall die Phase, wo Schönheide die Partie mindestens gleichwertig gestalten konnte. Zum Drittelende hin trafen noch Lukas Klughardt für die Löwen und abermals der Schönheider Richter zum 5:3. Der Schlussabschnitt war dann eine deutliche Angelegenheit für die Gastgeber.

ERSC Amberg – Schönheider Wölfe 10:3 (3:1,2:2,5:0)

Tore: 1:0 (3.) Walkom (Pronath, Boucher), 1:1 (15.) Richter (Meixner), 2:1 (16.) Köbele (Kirchberger, Siller), 3:1 (19.) Feder (Krieger), 3:2 (22.) Freitag (Hajsman), 4:2 (23.) F.Schwarz (Pronath, A.Schwarz), 5:2 (38.) Klughardt, 5:3 (40.) Richter (Zerbst, Halbauer), 6:3 (47.) Boucher (Walkom), 7:3 (48.) Lavallee (Pronath), 8:3 (49.) Kirchberger (Köbele, Pielmeier/5-4), 9:3 (50.) Boucher (Walkom, Pronath), 10:3 (53.) Lavallee (Schmitt, Pronath/5-4).

Strafen: Amberg 4, Schönheide 8 Minuten.

Zuschauer: 345.

