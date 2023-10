ERSC-LÃ¶wen im letzten Test erneut ohne Gegentor

Artikel anhören Amberg. (PM ERSC) Eine überzeugende Leistung bot der ERSC Amberg in seinem letzten Testspiel der Saisonvorbereitung vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga....

Amberg. (PM ERSC) Eine überzeugende Leistung bot der ERSC Amberg in seinem letzten Testspiel der Saisonvorbereitung vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga.

Gegen den Landesligisten aus Vilshofen zeigten sich die Wild Lions ungemein lauf- und spielfreudig. Mit dem 9:0-Erfolg schafften die Amberger das zweite Zu-Null-Ergebnis nacheinander. Dafür verantwortlich zeigte sich im besonderen Löwen-Goalie Timon Bätge, der nun wie sein Kollege Janik Engler beim 11:0 gegen Bayreuth einen „Shut-Out“ verbuchen konnte. Wenn es auch gegen einen unterklassigen Gegner ging, war der Auftritt der Gastgeber doch bemerkenswert.

Coach Dirk Salinger sah sich zu einer Umstellung der Angriffsreihen genötigt durch den Ausfall von Michael Kirchberger und des verletzten Marco Pronath. Trotz des frühen Treffers von Philipp Siller zum 1:0 dauerte es, bis die Gastgeber richtig auf Touren kamen. Die Überlegenheit war offensichtlich, aber in einigen Aktionen fehlte noch die Präzision und im Abschluss die letzte Konsequenz. So konnte Vilshofen mit viel Einsatz die Partie noch annähernd ausgeglichen gestalten. Das änderte sich aber spätestens zum zweiten Drittel. Das eröffnete Ryan Boucher schon nach acht (!) Sekunden mit dem 2:0 und leitete damit eine nahezu pausenlose Offensive des ERSC ein. Amberg ließ Scheibe und Gegner laufen, kombinierte mit hoher Geschwindigkeit, was mehrfach Szenenapplaus einbrachte. Die Löwen trafen im Powerplay wie in Unterzahl und phasenweise mit blindem Verständnis. So stand es zu Beginn des Schlussabschnitts bereits 6:0. Hier blieben die Gastgeber weiter überlegen, nahmen aber etwas an Tempo heraus. Brandon Walkom mit seinem dritten Treffer startete hier den weiteren Torreigen und Felix Köbele schloss ihn mit dem 9:0 knapp 100 Sekunden vor dem Ende ab. Hervorheben kann man noch das Tempo, das Neuzugänge wie Lukas Klughardt, Philipp Siller oder Ryan Boucher zusätzlich ins Amberger Spiel gebracht haben.

ERSC Amberg – ESC Vilshofen 9:0 (1:0,5:0,3:0)

Tore: 1:0 (3.) Siller (Köbele), 2:0 (21.) Boucher (4-4), 3:0 (24.) Walkom (Lavallee, Siller/5-4), 4:0 (30.) Walkom (Boucher, Lavallee), 5:0 (34.) Köbele (Klughardt, F.Schwarz), 6:0 (40.) Siller (Köbele/4-5), 7:0 (43.) Walkom (Schmitt, Siller/5-4), 8:0 (44.) Kübler (A.Schwarz, Silbermann), 9:0 (59.) Köbele (Pielmeier).

Strafen: Amberg 6, Vilshofen 10 Minuten.

