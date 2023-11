ERSC kann mit einem Punkt aus Dorfen nicht wirklich zufrieden sein

Artikel anhören Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kam am Sonntagabend mit einem Zähler von seinem Auswärtsspiel in Dorfen zurück. In einem insgesamt ausgeglichenen...

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kam am Sonntagabend mit einem Zähler von seinem Auswärtsspiel in Dorfen zurück.

In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel fiel die Entscheidung in der Verlängerung, wo die Gastgeber wegen einer Strafzeit für die Wild Lions mit einem Mann mehr antreten konnten und das 4:3 erzielten. Beide Teams hatten in der mäßigen Partie durchaus die Möglichkeiten, in der regulären Spielzeit die volle Punktzahl einzufahren, waren aber im Abschluss oftmals zu umständlich. Dorfen traf dreifach im Powerplay, Amberg nur einmal – das war der grundlegende Unterschied. Der ERSC zeigte sich im Vergleich zu seiner Freitagsniederlage gegen Geretsried leicht verbessert.

Im ersten Abschnitt war es ein ständiges hin und her, allerdings mit nur wenigen Erfolg versprechenden Aktionen vor den beiden Toren – Ausnahme, die 6.Spielminute: Da wurde Dorfens Schröpfer nicht konsequent angegriffen und traf zum 1:0. Der ERSC konnte aber postwendend antworten, erzielte nur acht Sekunden später vom Bully weg durch Brandon Walkom den Ausgleich. Noch vor der ersten Pause brachte Brenninger die Eispiraten im Powerplay zum 2:1 erneut in Front.

Der Spielverlauf war auch im Mittelabschnitt unverändert, kein Team konnte sich besondere Vorteile verschaffen. Eine der wenigen flüssigen Kombinationen führten für Amberg zum Ausgleich durch Kevin Lavallee, vorbereitet von Walkom und Ryan Boucher. Dann war es erneut eine Überzahlsituation, die Dorfen durch Folger zum 3:2 verhalf. Amberg hatte in der Schlussphase des Drittels sogar mit zwei Mann mehr die Chance wieder auszugleichen, verhielt sich dabei aber einerseits umständlich und hatte bei den Abschlüssen auch nicht das nötige Glück. Der Schlussabschnitt wirkte sehr zerfahren, nicht zuletzt durch Strafen kamen beide Teams nicht wirklich in den Spielfluss. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete Lavallee seine Mannschaft mit dem 3:3 – diesmal sogar mit erfolgreichem Powerplay – in die Overtime. Lavallee hatte neun Sekunden vor der Schlusssirene nochmals eine Strafe kassiert, weshalb Amberg mit einem Mann weniger in die Verlängerung ging. Dort holte Michal Popelka mit dem 4:3 den Zusatzpunkt für sein Team.

ESC Dorfen – ERSC Amberg 4:3 n.V. (2:1,1:1,0:1,1:0)

Tore: 1:0 (6.) Schröpfer, 1:1 (6.) Walkom, 2:1 (17.) Brenninger (5-4), 2:2 (26.) Lavallee (Walkom, Boucher), 3:2 (32.) Folger (5-4), 3:3 (55.) Lavallee (Walkom/5-4), 4:3 (62.) Popelka.

Strafen: Dorfen 12, Amberg 12 Minuten

