ERSC gewinnt auch in Pfaffenhofen

Amberg. (PM ERSC) Nach dem Overtime-Erfolg in Burgau konnte der ERSC Amberg auch die Partie in Pfaffenhofen für sich entscheiden.

Am 2.Weihnachtsfeiertag holten die Wild Lions einen 6:5-Sieg dank fünf verschiedener Torschützen.

Dabei hatte Amberg seine Führung im Schlussdrittel auf 6:3 ausgebaut, der Anschluss für Pfaffenhofen kam 44 Sekunden vor dem Ende zu spät um den Löwensieg noch wirklich zu gefährden. Insgesamt stand Coach Christian Zessack ein Kader von 20 Akteuren zur Verfügung, darunter auch Fabian Broll, der sich in Burgau noch verletzt hatte. Den Wild Lions gelang in der Stadtwerke-Arena ein Auftakt nach Maß, denn mit einem Doppelschlag hatten Lukas Klughardt und Brandon Walkom nach knapp vier Minuten schon eine Zwei-Tore-Führung vorgelegt. Eine erste Strafzeit für den ERSC nutzten die Gastgeber durch Torjäger Jan Tlacil dann zum Anschlusstreffer. Weitere Tore fielen in diesem Abschnitt nicht, trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Im abwechslungsreichen Mitteldrittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei die Ausgleichstreffer der Pfaffenhofener durch Vrana und Seidel jeweils umgehend von Ambergs Klughardt und Nolan Gardiner zu einer erneuten Führung beantwortet wurden. Das Abwehrverhalten wirkte hier beiderseits nicht immer glücklich. So ging es mit einem 3:4 in die letzte Pause.

Im Schlussabschnitt blieb es zunächst ausgeglichen, ehe den Wild Lions der Ausbau ihrer Führung durch Daniel Schroepfer und Roberts Baranovskis auf 3:6 und damit schon die Vorentscheidung gelang, sehr zur Freude der zahlreich mitgereisten und lautstarken Amberger Fans. Die gastgebenden Eishogs gaben bis zum Ende zwar nie auf, kamen aber lediglich noch zur Ergebniskosmetik. Obwohl sich tabellarisch für die Wild Lions (noch) nichts verändert, hat der Erfolg bei den Eishogs für Chris Spanger durchaus Bedeutung: „Das war ein wichtiger Sieg für uns. Wir müssen die positiven Eindrücke der zuletzt gewonnenen Partien in die kommenden Spiele und Trainingseinheiten mitnehmen“, so der Ausblick des Sportlichen Leiters des ERSC.

EC Pfaffenhofen – ERSC Amberg 5:6 (1:2,2:2,2:2)

0:1 (3.) Klughardt (Baranovskis, Eckl), 0:2 (4.) Walkom (Gardiner, Frank), 1:2 (8.) Tlacil (Vrana, Hätinen/5-4), 2:2 (24.) Vrana (Hätinen, Tlacil), 2:3 (29.) Klughardt (Rolsing, Schmitt), 3:3 (31.) Seidel (Vrana, Hätinen), 3:4 (34.) Gardiner (Schroepfer, Walkom), 3:5 (48.) Schroepfer (Rolsing, Pronath), 3:6 (54.) Baranovskis (Silbermann), 4:6 (55.) Vrana (O.Eckl, Popela), 5:6 (60.) L.Hätinen (K.Hätinen/6-5).

Strafen: Pfaffenhofen 6, Amberg 6 Minuten. Zuschauer: 300.

