ERSC fängt sich ein halbes Dutzend Treffer ein

Amberg. (PM ERSC) Eine echte Lehrstunde erhielt der ERSC Amberg am Freitagabend im Testspiel vom ERV Schweinfurt verabreicht.

Mit 0:6 mussten sich die Wild Lions am Ende geschlagen geben und waren den Gästen dabei in allen Belangen unterlegen. Amberg kassierte selbst drei Treffer in Unterzahl, konnte dagegen die eigenen Powerplaymöglichkeiten nicht nutzen. Bei den Mighty Dogs verbuchten alleine die fünf Kontingentspieler elf Scorerpunkte, das Team von ERV-Coach Sergej Wassmiller überzeugte auch insgesamt mannschaftlich und gehört in der gezeigten Verfassung sicherlich zum engeren Favoritenkreis der Eishockey-Bayernliga.

Das Anfangsdrittel konnte der ERSC noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, hatte zunächst auch zwei Überzahlsituationen. Der Führungstreffer der Gäste fiel praktisch aus dem Nichts, nachdem Petr Pohl einen Schuss von der blauen Linie unhaltbar abfälschte. Vereinzelt gelangten die Gastgeber auch vor das ERV-Tor und tatsächlich jubelten die Amberger Fans – zu früh allerdings, denn offenbar hatte die Scheibe aus dem Gewühl nicht die Torlinie überschritten. Praktisch im Gegenzug machte Schweinfurt das 0:2, auch mit Unterstützung der ERSC-Defensive. Vor der ersten Pause konnten die Lions nochmals eine kurze Druckphase entwickeln, blieben aber weiter ohne Erfolg.

Den Mittelabschnitt bestimmten weiter die Gäste, hatten aber nochmals Glück, dass Amberg in Unterzahl einen Break über Brendan Walkom und Nolan Gardiner nicht erfolgreich abschloss. Der ERSC hatte im eigenen Powerplay dann noch eine Gelegenheit, mit der Tom Berlin alleine vor ERV-Torhüter Roßberg scheiterte. Kristers Donins baute dagegen das Resultat für die Dogs mit einem Mann mehr auf dem Eis noch in diesem Abschnitt auf 0:3 aus. Im Schlussdrittel kombinierte Schweinfurt schließlich nach Belieben und machte das halbe Dutzend an Treffern voll.

ERSC Amberg – ERV Schweinfurt 0:6 (0:2,0:1,0:3)

0:1 (6.) Pohl (Dana), 0:2 (17.) Adam (Zheltakov), 0:3 (29.) Donins (Alksnis, Zheltakov/5-4), 0:4 (45.) Cermak (Alksnis, Zheltakov/5-4), 0:5 (50.) Cermak (Kleuker/5-3), 0:6 (55.) Alksnis (Cermak, Pohl).

Strafen: Amberg 21+ 20 (Rolsing), Schweinfurt 16 Minuten.

Zuschauer: 434

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!