ERSC beendet Hauptrunde als Tabellenzweiter

Amberg. (PM Wild Lions) Der ERSC Amberg hat die Hauptrunde der Eishockey-Bayernliga als Tabellenzweiter abgeschlossen.

Gegen Erding gelang den Löwen beim 4:3 am Freitagabend der elfte Heimsieg in Serie. In der Gruppe B der Aufstiegsrunde werden die Amberger erneut auf die Erding Gladiators treffen, weitere Gegner sind die EA Schongau und die Ulm/Neu-Ulm Devils. In der Gruppe A spielen Miesbach, Königsbrunn, Peißenberg und Kempten.

Vor gut 800 Zuschauern im Stadion am Schanzl – darunter viele Besucher mit Freikarten im Rahmen des „Blaulichtabends“ – konnten beide Teams nicht in kompletter Besetzung antreten, die Gäste hatten nicht einmal drei komplette Reihen aufzubieten und unter anderem auch ihre beiden Kontingentspieler nicht dabei. Über weite Strecken war es eine relativ ausgeglichene Partie, in den ersten beiden Abschnitten mit mehr Zug zum Tor von den Gastgebern ausgehend. Deshalb ging die 3:1-Führung für den ERSC im ersten Abschnitt völlig in Ordnung. Felix Schwarz und Michael Kirchberger hatten für Amberg getroffen, den Anschlusstreffer der Gäste durch Florian Zimmermann beantwortete Marc Roth postwendend.

Auch der Mittelabschnitt war äußerst abwechslungsreich mit weiter viel Tempo und Chancen hüben wie drüben. Getroffen haben aber nur die Löwen in Person von Brett Mennear zum 4:1 und zwar erneut im Powerplay.

Im Schlussdrittel schien der ERSC einem sicheren Sieg zuzusteuern, aber es sollte nochmals spannend werden. Erding erhöhte den Druck und traf Mitte des Abschnitts binnen 39 Sekunden gleich doppelt durch Mark Waldhasen und Daniel Krzizok. Im Anschluss kamen die Gastgeber nur noch mit Mühe aus dem eigenen Verteidigungsdrittel. Zwar war die eine oder andere Konterchance vorhanden, doch in erster Linie ging es in Richtung Amberger Tor. Dort war Timon Bätge der Turm in der Schlacht und mit vereinten (Defensiv-)Kräften brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

ERSC Amberg – TSV Erding 4:3 (3:1,1:0,0:2)

Tore: 1:0 (6.) F.Schwarz (T.Campbell, Mennear/5-4), 2:0 (13.) Kirchberger (Roth, Krieger), 2:1 (15.) Zimmermann (Krzizok, Modlmayr), 3:1 (17.) Roth (Pronath, Kirchberger), 4:1 (24.) Mennear (T.Campbell, F.Schwarz/5-4), 4:2 (49.) Waldhausen (Michl, Lorenz), 4:3 (50.) Krzizok (Krämmer, Cramer).

Strafen: Amberg 6, Erding 12 Minuten

Zuschauer: 800

