ERSC Amberg vermeldet letzten Neuzugang

Amberg. (PM ERSC) Laut dem Sportlichen Leiter Chris Spanger ist es der abschließende Transfer für den ERSC Amberg vor der nächsten Saison in der Eishockey-Bayernliga: Die Wild Lions vermelden die Verpflichtung von Roberts Baranovskis. Der 27-jährige Lette kann die Positionen als Center oder Rechtsaußen bekleiden.

Ambergs neuer Trainer Jan Bönning hält viel von Baranovskis: „Ich freue mich, weiterhin mit Roberts zusammenarbeiten zu können. Er ist ein kompletter Spieler, der überall auf dem Eis zu finden ist. Ich bin sicher, dass er sportlich, aber auch menschlich eine absolute Bereicherung für uns sein wird“. Bönning muss es wissen, denn noch im Vorjahr coachte er bei den Harsefeld Tigers in der Regionalliga Nord den 1,81 m großen Angreifer, der für die Tigers in 26 Begegnungen 55 Scorerpunkte erzielte (25 Treffer), bei nur acht Strafminuten.

In Lettland durchlief Baranovskis die Junioren-Nationalteams von der U17 bis zur U20, hat zudem schon 3 A-Länderspiele absolviert. In Übersee war er in der Zeit von 2017 – 2022 in der Northern College Hockey Association (NCAA III) und der North American Hockey League (NAHL) bei der Aurora University und den Shreveport Mudbugs in insgesamt 156 Partien aktiv, erzielte dabei 85 Punkte. Nach einem Jahr in der lettischen Liga wechselte er zur Saison 2023/24 in die BeNeLeague nach Belgien zu den Mechelen Golden Sharks, wo er in 32 Begegnungen auf 40 Scorerpunkte (19 Treffer) kam.

Auch Chris Spanger hat bei diesem Transfer ein sehr gutes Gefühl: „Mit Roberts gewinnen wir einen sehr offensiv ausgerichteten Stürmer, der immer für einen Punkt gut ist und sich zudem aber stets vorrangig in den Dienst der Mannschaft stellt“. Der Spieler selbst hat sich ausreichend über seinen neuen Verein informiert und natürlich auch Tipps vom Coach geholt: „Ich denke, nach Amberg zu wechseln wird positiv für meine weitere Entwicklung im Eishockey. Ich habe sehr viel Gutes über den Verein, die Führung und die Fangemeinde gehört und freue mich schon sehr, in der kommenden Saison zum Team zu gehören“.

Roberts Baranovskis erhält das Trikot mit der Rückennummer 27.