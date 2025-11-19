Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERSC Amberg ERSC Amberg und Jan Bönning gehen getrennte Wege
ERSC Amberg

ERSC Amberg und Jan Bönning gehen getrennte Wege

19. November 2025
Dirk Salinger hilft interimsmäßig beim ERSC aus - © ERSC Media/PR
Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg trennt sich von seinem bisherigen Coach Jan Bönning.

Damit reagiert der Eishockey-Bayernligist auf die sportliche Talfahrt, die den Traditionsverein auf den vorletzten Rang der Tabelle geführt hat – ungeachtet der schweren Bedingungen durch enorme personelle Probleme wegen zuletzt sieben Langzeitverletzten, auch Leistungsträgern.

„Nach gründlicher Analyse mussten wir gegen den anhaltenden sportlichen Negativtrend einen neuen Impuls setzen“, erklärte Chris Spanger. Der Sportliche Leiter des Clubs weiter: „Wir hatten ein offenes Gespräch und sind gemeinsam mit Jan zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden“. Man danke Bönning für seine Arbeit und wünsche ihm persönlich für die Zukunft alles Gute.

Vorerst werde die Mannschaft von Co-Trainer Kevin Lavallee mit Unterstützung des ehemaligen Coaches der Wild Lions, Dirk Salinger betreut.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Black Wings: Zwangspause für Luka Maver

