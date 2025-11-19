ERSC Amberg und Jan Bönning gehen getrennte Wege

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg trennt sich von seinem bisherigen Coach Jan Bönning.

Damit reagiert der Eishockey-Bayernligist auf die sportliche Talfahrt, die den Traditionsverein auf den vorletzten Rang der Tabelle geführt hat – ungeachtet der schweren Bedingungen durch enorme personelle Probleme wegen zuletzt sieben Langzeitverletzten, auch Leistungsträgern.

„Nach gründlicher Analyse mussten wir gegen den anhaltenden sportlichen Negativtrend einen neuen Impuls setzen“, erklärte Chris Spanger. Der Sportliche Leiter des Clubs weiter: „Wir hatten ein offenes Gespräch und sind gemeinsam mit Jan zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden“. Man danke Bönning für seine Arbeit und wünsche ihm persönlich für die Zukunft alles Gute.

Vorerst werde die Mannschaft von Co-Trainer Kevin Lavallee mit Unterstützung des ehemaligen Coaches der Wild Lions, Dirk Salinger betreut.

