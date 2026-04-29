ERSC Amberg geht mit Brüder-Paar in die kommende Saison

Amberg. (PM ERSC) Nachdem kürzlich mit Lukas Krieger ein neuer Stürmer zu den Wild Lions wechselte, hat nun auch dessen Bruder und ERSC-Urgestein Daniel Krieger beim Amberger Eishockey-Bayernligisten verlängert.

Damit spielen die beiden Brüder erstmals zusammen in einem Team.

Daniel ist mit seinen 36 Jahren dabei deutlich erfahrener und geht in seine 16.Spielzeit bei den Löwen. Für die Wild Lions absolvierte er bislang 327 Pflichtspiele, in denen ihm beachtliche 354 Scorerpunkte (174 Tore) gelangen. Damit rangiert er auf Platz 8 der Amberger Alltime-Scorerliste. Neben seiner Erfahrung kann die Mannschaft auch davon profitieren, dass Daniel sowohl offensiv wie defensiv eingesetzt werden kann, was er in den vergangenen Spielzeiten immer wieder bewiesen hat.

„Daniel ist ein altbewährter Amberger Spieler, hat viel Routine und ist wegen seines Teamgeists wertvoll für die Mannschaft, besonders auch in der Kabine“, lobt Coach Christian Zessack den Allrounder. Der Spieler selbst ist noch voller Tatendrang: „Ich will und kann noch nicht ans aufhören denken, deswegen freue ich mich umso mehr, dass der Verein wegen des Angebots einer Vertragsverlängerung auf mich zugekommen ist. Dafür musste ich nicht lange überlegen, zumal es für mich auch etwas Besonderes sein wird, wenn ich gemeinsam mit meinem jüngeren Bruder auf dem Eis stehen kann“, erklärt Krieger. Der „Knödel“ – wie ihn viele Freunde nennen – wird wieder das Trikot mit der Rückennummer 97 tragen.