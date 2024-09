Ersatzmann für verletzten Trevor Parkes ist gefunden! Ex-NHL-Spieler Taro Hirose wechselt zu den Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat auf die schwere Verletzung seines Top-Stürmers Trevor Parkes reagiert und den Kanadier Taro Hirose...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat auf die schwere Verletzung seines Top-Stürmers Trevor Parkes reagiert und den Kanadier Taro Hirose unter Vertrag genommen.

Der Angreifer mit der Erfahrung von 60 Spielen in der National Hockey League (NHL) wird künftig für die Red Bulls auflaufen.

In den vergangenen fünf Jahren spielte Hirose hauptsächlich für die Grand Rapids Griffins in der American Hockey League (AHL). Dort erzielte der 28-Jährige in 256 Partien stolze 203 Scorerpunkte (50 Tore | 153 Assists). Zudem kam der Stürmer seit 2019 insgesamt 60 Mal in der NHL zum Einsatz. Für die Detroit Red Wings sammelte Hirose in dieser Zeit 20 Scorerpunkte in der besten Eishockeyliga der Welt (4 Tore | 16 Assists).

Taro Hirose: „Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft für die Red Bulls zu spielen und in München zu leben. Ich habe nur Gutes über die Stadt, die Menschen und den Club gehört. Jetzt geht es für mich erst einmal darum, die Jungs im Team kennenzulernen. Mit Adam Brooks hatte ich schon ein bisschen Kontakt, er ist ein Freund von einem Freund. Das Hauptziel ist klar: Ich will der Mannschaft helfen zu gewinnen, egal wie“.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Taro ist ein spielstarker Außenstürmer, der sowohl im 5-gegen-5 als auch in den Special-Teams seine Stärken hat. Mit 28 Jahren ist er in einem sehr guten Alter, um eine langfristige Karriere in Europa zu starten.”

Hirose reist bereits am Wochenende in die bayerische Landeshauptstadt. Nach den obligatorischen medizinischen Tests wird er ab Anfang nächster Woche mit der Mannschaft des viermaligen deutschen Meisters trainieren. Für die Münchner wird der in Winnipeg geborene Offensivspieler mit der Rückennummer 17 aufs Eis gehen.

