ErsatzgeschwÃ¤chte Roosters bekommen von den Adlern Mannheim ihre Grenzen aufgezeigt

Iserlohn. (MK) Es war sowohl für die gastgebenden Iserlohn Roosters, wie auch für die Adler Mannheim das letzte Testspiel vor dem DEL Saisonstart. Am Ende siegten die Adler gegen ersatzgeschwächte Iserlohner deutlich mit 5:1.

Bei den Sauerländern fehlten unter anderem Samanski, Baxmann, Riefers, Hoeffel und Raymond. Friedrich schied im Laufe des Spiels mit muskulären Problemen aus.

Adler stellen schon im ersten Drittel die Weichen auf Sieg

Mit den Adlern Mannheim präsentierte sich kurzfristig ein Team am Seilersee, das mit fünf Partien aus dem MagentaSport Cup über mehr Spielpraxis verfügt, als die erst vor zwei Wochen ins Eistraining gestarteten Roosters. Dementsprechend durfte man einen echten Härtetest für die Sauerländer erwarten. Die erste Gelegenheit im Spiel hatte zunächst Yannick Proske, der erst vor wenigen Tagen aus dem Mannheimer Nachwuchs zu den Iserlohnern gewechselt war. Sein Nachschuss ging auf Zuspiel von Jake Weidner allerdings neben das von Felix Brückmann stark gehütete Adler Tor. Dann aber übernahmen die Gäste schnell die Regie im Spiel. Tommi Huhtala scheiterte noch an Schwendener im Iserlohner Tor, aus dem daraus entstandenen Gewusel heraus traf Smith zum 0:1 in der 5. Spielminute. Und nur 51 Sekunden später erhöhte Wolf per Bauerntrick zum 0:2. Gegen Mannheims Neuzugang Brendan Shinnimin verhinderte Janick Schwendener dann mit einem großartigen Save einen höheren Rückstand. Die bis zur Pause vielleicht beste Iserlohner Gelegenheit vergab Dieter Orendorz in der 11. Minute.

Kurz nach Wiederbeginn überstanden die Adler eine Strafe gegen Cody Lampl problemlos. Immer, wenn es brenzlig wurde, war Keeper Felix Brückmann Endstation für die Roosters. Mannheim blieb das aktivere Team. Denis Reul und Ex-Rooster Lean Bergmann (28.) prüften Janick Schwendener mit Schlagschüssen im Sekundentakt, aber insgesamt blieben die hochkarätigen Chancen in diesem Drittel erst einmal Mangelware. Nach 29:18 Minuten wechselte das Iserlohner Trainerteam absprachegemäß Andreas Jenike für Janick Schwendener ins Tor. Nach Jake Weidners Strafe (34.) wegen Haken folgte ihm nur sechs Sekunden später Casey Bailey wegen Spielverzögerung. Eine gute Gelegenheit für die Adler doppelte Überzahl zu üben. Mit Erfolg, denn Mattias Plachta traf per Direktschuss von der halbrechten Position zum 0:3 in den Torwinkel. Alex Greniers Strafe (37.) konnten die Sauerländer zwar unbeschadet überstehen, aber neun Sekunden vor der zweiten Pause gelang Nico Krämmer doch noch der aus Iserlohner Sicht etwas ernüchternde Pausenstand von 0:4. Damit fanden sich allerdings auch die dargebotenen Leistungen auf der Anzeigetafel wieder.

Iserlohn versuchte im Schlussdrittel noch einmal Druck auf die Mannheimer „Festung“ um Felix Brückmann auszuüben. Joe Whitney und Ryan O´Connor scheiterten mit guten Schüssen (43.). Auf der Gegenseite brachten es Chad Billins (45.) und Joonas Lehtivuori (47.), der nur das Torgestänge der Hausherren traf, auf den Notizzettel des Reporters. Cody Lampls zweite Hinausstellung (52.) nutzten die Iserlohner dann zum verdienten Anschlusstreffer durch Brody Sutter nach Julian Lautenschlagers Zuspiel. Die Referees gaben nach Studium des Videobeweises grünes Licht für den Treffer. Mark Katic stellte allerdings mit seinem Tor zum 1:5 schnell wieder den alten Abstand und zugleich den Endstand her.

Lean Bergmann erstmals wieder auf Iserlohner Eis

Für NHL-Profi Lean Bergmann war es das erste Spiel an alter Wirkungsstätte. Er sah einen geschlossenen Auftritt seiner Adler. Persönlich rechnet er damit, dass er Ende Dezember wieder nach Nordamerika fliegen wird, um dann im Trainingscamp der San Jose Sharks den Kampf um einen Platz im NHL-Team wieder aufzunehmen. Eventuell wird sich aufgrund der Corona-Pandemie seien Abreise auch um eine Woche verzögern, wie der gebürtige Hemeraner nach dem Spiel erklärte.

Für Iserlohns Neuzugang Yannick Proske (17) war es auf der anderen Seite ebenfalls nur wenige Tage nach seinem Wechsel ins Sauerland ein schnelles Wiedersehen mit den alten Kollegen aus Mannheim.

Das sagt Iserlohns Sportchef Christian Hommel nach dem Spiel gegen die Adler

Statistik

Tore: 0:1 (04:09) Smith (Huhtala/Larkin), 0:2 (05:00) Wolf (Plachta), 0:3 (14:15) Plachta (Lehtivuori/Smith) 5-3PP, 0:4 (39:51) Krämmer (Bast/Michaelis), 1:4 (51:27) Sutter (Lautenschlager) 5-4PP, 1:5 (54:31) Katic (Michaelis/Thiel)

Schiedsrichter: Rantala / Kopitz

Strafen: Roosters 6 – Adler 4

Zuschauer: 0 (hinter verschlossenen Toren)

Roosters: Schwendener (29:18 Jenike) – Buschmann, O´Connor; Schmitz, Ankert; Orendorz, Elten –Friedrich, Raedeke, Aubin; Whitney, Jentzsch, Grenier; Lautenschlager, Sutter, Bailey; Proske, Weidner, Fleischer

Adler: Brückmann – Reul, Krupp; Larkin, Katic; Lampl, Lehtivuori; Billins – Huhtala, Smith, Krämmer; Ribarik, Eisenschmid, Shinnimin; Plachta, Bast, Wolf; Thiel, Michaelis, Bergmann