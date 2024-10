ErsatzgeschwÃ¤chte Capitals verlieren in Feldkirch

Feldkirch. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals müssen sich im ersten Auswärtsspiel innerhalb von zwei Tagen den Pioneers Vorarlberg mit 1:5 geschlagen geben. Ramon...

Ramon Schnetzer (10., 23.) und Kevin Macierzynski (18.) sorgen früh für eine deutliche Führung der Hausherren. Christof Kromp schreibt für die Capitals im Mitteldrittel an (28.), ehe Billy Gilmour mit seinem Tor den alten Abstand wiederherstellt (31.). Im Schlussdrittel sorgt Macierzynski mit seinem zweiten Treffer des Spiels für den Endstand (54.). Schon am morgigen Samstag um 17:30 Uhr sind die Capitals beim HC TIWAG Innsbruck zu Gast.

Head-Coach Gerry Fleming musste bei den Pioneers erneut auf die verletzten Leistungsträger Jérémy Grégoire, Niki Hartl, Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff verzichten. Im Tor begann wieder Sebastian Wraneschitz, der schon am Dienstag in Laibach zum Einsatz kam. Die Wiener hatten in der Anfangsphase das Heft in der Hand. Willie Raskob gab in der dritten Minute den ersten nennenswerten Schuss ab, die Scheibe verfehlte das Tor nach einem Abpraller aber knapp. Die Caps blieben weiter am Drücker, in Minute sechs gab es sogar das erste Powerplay für die Gäste. Daniel Woger riss Jason Willms per Haken auf das Eis. Raskobs Schuss in der siebten Minute schlug nicht im Tor ein. Auf der Gegenseite konterten die Hausherren über Billy Gilmour, der mit seinem Schuss nur die Stange traf. In der achten Minute hätten die Capitals in Führung gehen müssen. Nach einer ansehnlichen Kombination schloss Mathias Böhm ab. Die Scheibe gelangte über Umwege zu Leon Wallner, der das Spielgerät nicht auf das halb leere Tor brachte. Kurz darauf waren die Vorarlberger wieder komplett. In Minute zehn ging das Team von Dylan Stanley in Führung. Ramon Schnetzer schloss eine gute Kombination mit seinem ersten Saisontor ab (10.). Zwei Minuten nach dem Führungstreffer fanden die Vorarlberger das erste Powerplay vor. Wallner wurde wegen eines Hakens bestraft. Wraneschitz vereitelte die wenigen Chancen der Hausherren, die Caps überstanden die Unterzahl unbeschadet. In der 18. Minute erhöhten die Pioneers. Kevin Macierzynski fälschte einen Schuss von Joseph Nardi vor Wraneschitz ab. Der Wiener ließ die Scheibe nach dem Save prallen, Marciezynski staubte ab (18.).

Kurz nach Wiederbeginn erhöhten die Vorarlberger erneut. Nach einem Face-Off in der Pioneers-Zone fuhren die Hausherren einen Konter, den erneut Schnetzer erfolgreich abschloss (23.). Im Anschluss versuchten es die Wiener mit dem Toreschießen. Böhm verfehlte mit seinem Versuch das Tor, Kapitän Mario Fischer gab einen Schuss ab, Preiser fälschte die Scheibe gefährlich aber erfolglos ab. In der 28. Minute brachte Christof Kromp sein Team auf die Anzeigetafel. Nach einem Schuss von Seamus Donohue blieb der Puck vor dem Torraum liegen, Kromp stocherte das Spielgerät unter Madlener ins Netz (28.). Nur drei Minuten später war es Gilmour, der den Drei-Tore-Vorsprung der Vorarlberger wiederherstellte (31.). In der 32. Minute vereitelte Wraneschitz einen Schuss von Alexander Pallestrang. Wogers Schuss in der 34. Minute fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor, zwei Minuten später war Wraneschitz wieder mit einer Parade zur Stelle. In der 39. Minute fand Fischer Caps-Angreifer Preiser mit einem scharfen Zuspiel. Madlener parierte allerdings.

Zu Beginn des Schlussdrittels warf sich Oskar Maier in einen Schuss von Dominique Heinrich. In der 44. Minute gab es das nächste Powerplay für die Hausherren, diesmal war es Kromp, dessen Haken an Pallestrang geahndet wurde. Die Caps konterten in der 45. Minute, Peter Krieger konnte den Querpass von Preiser nicht verwerten, der US-Amerikaner traf nur das Außennetz. Sonst spielten sich im Powerplay keine nennenswerten Szenen ab. In weiterer Folge drängten die Caps auf das zweite Tor. Jack Dougherty gab erfolglos einen Schuss ab, Evan Jasper konnte einen Versuch von Raskob nicht erfolgreich ablenken. Preiser vergab in der 50. Minute eine gute Möglichkeit. Zwei Minuten später blieb Zane Franklins Schläger im eigenen Außennetz hängen, Woger stolperte drüber, nächstes Powerplay für die Vorarlberger. Erneut war das Penalty Killing der Wiener erfolgreich. Dennoch schlug der Puck kurz darauf wieder im Caps-Tor ein. Macierzynski schoss die Scheibe auf den Schlittschuh von Dougherty, von wo der Puck ins Tor sprang (54.). Laut offizieller Statistik gaben die Caps 22 Torschüsse ab, die Pioneers einen weniger.

Statement Gerry Fleming „Wir haben uns das Leben heute wieder mit unnötigen Eigenfehlern selbst schwer gemacht. Wenn man dem anderen Team einfach den Puck überlässt, ist es schwierig, ins Spiel zu finden. Natürlich hätte das Spiel in eine andere Richtung gehen können, wenn wir im Powerplay das Tor machen, aber am Ende geht es um das Puck-Management. Wir haben zu viele unerzwungene Fehler gemacht und dem Gegner die Scheibe gegeben. So kann man nicht spielen.“

Pioneers Vorarlberg – spusu Vienna Capitals 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Tore Pioneers: Ramon Schnetzer (10., 23.), Kevin Macierzynski (18., 54.), Billy Gilmour (31.)

Tor Caps: Christof Kromp (31.)

