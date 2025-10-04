Ersatzgeschwächt zum Ligafavoriten Nature Boyz unterliegen in Sonthofen

Forst. (PM SCF) Trainer Robert Kienle mußte vor dem Spiel kurzfristig noch drei Spielerausfälle zur Kenntnis nehmen, sodaß lediglich 14 Feldspieler plus 2 Torhüter zu den Bulls aus Sonthofen reisten.

Nach einer Leistungssteigerung gegen über dem Spiel in Bad Wörishofen mußten sich die Nature Boyz mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) geschlagen geben.

Die Taktik von Coach Robert Kienle ist fast aufgegangen, konnten die Gäste aus Forst doch gut gegen die Gastgeber agieren und die Räume der technisch versierten Stürmer entsprechend einengen. Nur einer hatte etwas dagegen, Ex-Miners-Spieler Lynnden Pastachak, der drei mal ins Schwarze traf. Sonthofen war natürlich spielerisch überlegen und erspielte sich einige gute Chancen, doch Thomas Zimmermann war stets auf dem Posten. In der 12. Spielminute war er jedoch machtlos, als genannter Pastachak zum 1:0 für seine Farben einnetzte. Weitere Chancen konnten erfolgreich verhindert werden.

Auch im Mittelabschnitt agierten die Gäste tonangebend, doch konnten sich die Nature Boyz jetzt des öfteren vom Angriffsdruck befreien und selbst kontern. In der 24. Minute war jedoch Pastachak zur Stelle, der das Tor umkurvte und zum 2:0 traf. Forst wirkte jedoch nicht beeindruckt und versuchte sein Heil in einigen Konter. Einen davon versenkte Neuzugang Maximilian Brunner auf Zuspiel von Andreas Krönauer mit seinem 1. Tor für die Nature Boyz zum 2:1-Anschlußtreffer. Wären die Forster im Abschluß etwas cleverer vorgegangen, war der Ausgleich durchaus möglich. So jedoch blieb es beim 2:1 bis zur nächsten Pause.

Auch im letzten Spieldrittel gaben die Gäste nicht auf und versuchten, eine Ergebnisverbesserung zu erreichen. Vorher jedoch, in der 42. Minute, erhöhten die Gastgeber durch Pastachak auf 3:1. Auch dieser Treffer zeigte bei den Forstern keine Wirkung, sie hielten diszipliniert dagegen. In der 51. Minute fiel dann die Entscheidung, als Jochen Hartmann den 4:1-Endstand erzielte. Das Spiel wurde sehr fair auf beiden Seiten geführt, es gab auf beiden Seiten lediglich je 8 Strafminuten.

Statistik:

1:0 (11:41) Pastachak (Sill)

2:0 (24:44) Pastachak (Havlicek)

2:1 (31:04) Brunner (Krönauer A.)

3:1 (41:06) Pastachak

4:1 (51:59) Hartmann (Sill, Pastachak)

Strafzeiten:

ERC Sonthofen 8 Min.

Nature Boyz 8 Min.

Zuschauer: 556

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!