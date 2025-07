Ersatz gefunden: ESC Kempten verpflichtet Nachfolger für Daniel Rau

Kempten. (PM ESC) Eine große Lücke hatte Kapitän Daniel Rau hinterlassen, als er im Frühjahr das Ende seiner langen und erfolgreichen Karriere verkündete.

Als Denker und Lenker auf dem Eis, als Scharfschütze von der blauen Linie, aber vor allem als Mensch und Führungsspieler. Seine Erfahrung wird den Sharks ganz sicher fehlen, daher machten sich die Verantwortlichen auch früh auf die Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Diesen hat man nun mit dem Verteidiger Tomas Gulda gefunden. Der Name Gulda ist wohl bekannt im deutschen Eishockey, man kann fast schon von einer Dynastie sprechen. Onkel Peter spielte viele Jahre für den EV Landshut in der DEL und war auch deutscher Nationalspieler. Und auch seine Cousins sind aktiv, Petr stand letzte Saison noch im Kader von Miesbach gegen die Sharks auf dem Eis, wechselt zur neuen Saison aber nach Höchstadt. Ein Aufeinandertreffen wird es für den inzwischen 35jährigen dann mit Cousin Denis geben wenn sich die Wege der Sharks und der Dingolfinger Isar Rats kreuzen. Tomas bringt viel Erfahrung mit in den Kader des ESC, 467 mal lief er in der Oberliga auf und 181 Spiele absolvierte er in der DEL 2. Mit dem EV Regensburg gewann er die Meisterschaft in der Oberliga und schaffte den Aufstieg in die zweite Liga. Und auch dort spielte er sehr erfolgreich, mit den Bietigheim Steelers holte er sich damals den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL. Nach zuletzt zwei Jahren beim Deggendorfer SC in der Oberliga Süd wechselt er nun an die Iller. Viel Erfahrung also, die der in Troppau geborene Verteidiger mitbringt. Er soll die Defensive der Allgäuer führen und seine Erfahrung an die jungen Mitspieler weitergeben.

Der sportliche Leiter Ervin Masek zu dem Transfer: „Wir haben uns nach dem Karriereende von Daniel Rau intensiv darum bemüht einen Verteidiger mit Führungsqualitäten und Erfahrung aus höheren Ligen zu verpflichten. Ich stehe mit Tomas bereits seit letztem Winter in Kontakt, ihm war es wichtig für die Zukunft eine Weiterbildung im Bereich Physiotherapie mit dem Eishockey verknüpfen zu können. Durch unsere guten Kontakte ist es gelungen eine für ihn geeignete Stelle in Kempten zu finden, die er im September antreten wird.

Auf dem Eis bringt Tomas eine jahrelange Erfahrung aus DEL2 und Oberliga mit, überzeugt mit guter Defensivarbeit, einem guten ersten Pass und starkem Überzahlspiel. Ich freue mich, das Tomas nach seiner Verletzung im letzten Jahr vollständig genesen ist und bin davon überzeugt, dass er uns sowohl auf als auch neben dem Eis dabei helfen wird unsere Ziele zu verwirklichen. “

