Ersatz fÃ¼r Combs schnell gefunden! Jesse Dudas schlieÃŸt sich den Piranhas an

Rostock. (PM REC) Nach dem Abgang von Jack Combs können die Piranhas für die Besetzung der freien Kontingentstelle Vollzug melden. Der 33-jährige Kanadier Jesse...

Rostock. (PM REC) Nach dem Abgang von Jack Combs können die Piranhas für die Besetzung der freien Kontingentstelle Vollzug melden.

Der 33-jährige Kanadier Jesse Dudas wechselt an die Ostsee.

Mit Jesse kommt ein sehr erfahrener Verteidiger zu den Piranhas, der 2006 in der NHL von den Columbus Blue Jackets gedraftet wurde. Später kam der Gang nach Europa, wo Jesse nicht nur in der ersten ungarischen Liga spielte und diverse Titel gewann, sondern sogar Einsätze in der ungarischen Nationalmannschaft hatte.

„Wir bekommen mit Jesse noch mehr Stabilität in die Verteidigung. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass wir da zu viel zugelassen haben und wollten da etwas ändern.“ so Vizepräsident Christian Trems, der weiter sagt: „Jesse kommt bei 98 kg auf 1,88 m Körpergröße mit Gardemaßen. Zudem haben wir mit Mark Ledlin in der Verteidigung einen gelernten Stürmer, den wir nun auch wieder im Sturm planen werden.“

Wenn alle Passangelegenheiten noch rechtzeitig geklärt werden können, wird Jesse bereits am Freitag im Nordderby gegen Hamburg auflaufen.