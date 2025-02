ErnÃ¼chterung bei den Selber WÃ¶lfen nach nÃ¤chster Derby Niederlage

Selb. (PM Wölfe) Viel vorgenommen hatten sich die Selber Wölfe vor ausverkauftem Haus in der NETZSCH Arena und wollten nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Weiden endlich wieder einen Derbysieg landen.

Doch es kam so gar nicht wie man sich das auf Seiten der Gastgeber erhofft hatte. Weiden machte von Beginn an Druck und blieb über die gesamten 60 Minuten bei ihrem Matchplan, welcher einmal mehr gegen die Wölfe erfolgreich war. Selb fand nach zuletzt drei Siegen in Folge gar nicht zu ihrem Spiel und musste sich im Endeffekt vollkommen verdient gegen starke Blue Devils geschlagen geben.

Carr hält die Null fest

Die Blue Devils kamen gut in die Partie und erspielten sich von Beginn an ein klares Chancenplus. Rubes scheiterte mit einem Schuss an der Latte. In der Folge war Weiden weiterhin klar tonangebend und Carr musste ein ums andere Mal seine ganze Klasse unter Beweis stellen. Erst als die Wölfe ihr erstes Powerplay hatten, gab es die ersten nennenswerten Chancen. Sproul von der blauen Linie mit einem Schuss und kurz darauf war es Smith mit einem Direktschuss von außen, welchen Noack gerade noch so mit der Schulter entschärfen konnte. Die Wölfe wirkten nervös und Weiden war drauf und dran in Führung zu gehen doch Kevin Carr hielt sein Team im Spiel. Vor allem der Save gegen Voit war herausragend. Die Schlussminuten überstanden die Wölfe und retteten das Unentschieden in die erste Pause.

Weiden dreht Rückstand

Der Mittelabschnitt begann denkbar gut für die Wölfe. Smith setzte hinter dem Weidener Tor gut nach, spielte den Puck weiter zu George, der Sproul an der blauen Linie sah, woraufhin der Kanadier mit einem satten Schuss durch die Beine von Noack hindurch die Führung für die Wölfe erzielte. Die Blue Devils zeigten sich allerdings nicht sonderlich beeindruckt und übernahmen nach kurzer Zeit wieder die Initiative. Carr musste mehrmals in höchster Not retten, war dann beim Schuss von Gläser über die Schulter ins lange Eck hinweg erstmals geschlagen. Der Treffer gab den Gästen noch mehr Rückenwind. Im Powerplay dann das nächste Tor für Weiden. Den Schuss von Kolb parierte Carr noch mit dem Schoner, beim Abpraller auf die andere Seite hatte Bruch dann keine Mühe, den Puck im leeren Tor zu versenken. In der Schlussminute dann der nächste Nackenschlag für Selb. Den Schuss von Ribnitzky, der womöglich noch leicht abgefälscht war, sah Carr etwas spät, und postwendend stand es gar 1:3 aus Sicht der Wölfe.

Wölfe-Aufbäumen nur von kurzer Dauer

Die verbliebene Strafe gegen Carr für eine Unsportlichkeit am Ende des zweiten Drittels konnten die Gäste nicht ausnutzen und so waren es die Wölfe, die sich kurz darauf zurückmeldeten. Im Powerplay lief der Puck gut durch die eigenen Reihen und landete schlussendlich über Sproul bei Winquist, der mit seiner Direktabnahme den Anschlusstreffer erzielen konnte. In dieser Phase hatte Selb dann immer wieder Torannäherungen, doch richtig gefährlich wurde es nicht und wenn dann war spätestens bei Noack Endstation. Die Entscheidung besorgte dann Rubes, der am zweiten Pfosten völlig vergessen wurde und nach Pass von Rubes den Puck über Carr hinweg unter die Latte legte. Zwei Minuten vor Ende opferten die Wölfe Carr für den sechsten Feldspieler, doch auch hier wurde es nicht mehr sonderlich gefährlich. Stattdessen besorgte Ex-Wolf Vantuch mit dem Empty Net den Endstand.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Gläßl, Sproul, Hördler, Marusch, Heyter, Stowasser, Raab – George, Winquist, Smith, McMillan, Schwamberger, Kiedewicz, Bassen, Raedeke, Miglio, Krymskiy, Park, Hofmann

Blue Devils Weiden: Noack (Wölfl) – Ribnitzky, Müller, Elsner, Muck, Kolb – Samanski, Voit, Bruch, Gläser, Ward, Rubes, Schlenker, Vantuch, Schwarz

Tore: 23. Min. 1:0 Sproul (George) 35. Min. 1:1 Gläser (Rubes) 37. Min. 1:2 Bruch (Kolb, Voit; 5/4) 40. Min. 1:3 Ribnitzky (Rubes, Muck) 44. Min. 2:3 Winquist (Sproul, Smith; 5/4) 54. Min. 2:4 Rubes (Ward) 59. Min. 2:5 Vantuch (Samanski)

Strafzeiten: Selb 8; Weiden 8

Schiedsrichter: Hoppe, Brill (Kriebel, Müller-Osten)

Zuschauer: 3.680

