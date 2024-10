ErnÃ¼chternder Auftritt in Freiburg: Huskies verlieren verdient mit 4:1

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss des DEL2-Wochenendes waren unsere Huskies heute in Freiburg zu Gast und erwischten dort einen denkbar schlechten Tag. Bereits nach...

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss des DEL2-Wochenendes waren unsere Huskies heute in Freiburg zu Gast und erwischten dort einen denkbar schlechten Tag.

Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Schlittenhunde mit 0:3 zurück und konnten sich im restlichen Spiel nicht von diesem Rückstand erholen. Den Anschlusstreffer erzielte Keck erst Minuten vor Schluss. Lichtblick an diesem Abend war das Unterzahlspiel, welches in sieben Situationen ohne Gegentreffer blieb.

Das Anfangsdrittel hätte für die Huskies kaum schlechter laufen können. Die Gastgeber waren von Beginn an die aktivere Mannschaft und kamen bereits früh zu vereinzelten, wenn auch zunächst ungefährlichen, Torschüssen. In der siebten Spielminute spielten sich die Wölfe zum ersten Mal so richtig im Offensivdrittel fest und belohnten sich mit dem Führungstreffer durch Saakyan prompt. Und auch der zweite Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten: Mit einem sehenswerten Rückhand-Steilpass fand Linsenmaier den auf dem linken Flügel heraneilenden Naas, welcher so relativ frei zum 2:0 einnetzen konnte (8.). Erst jetzt fanden die Schlittenhunde auch den Weg in die Offensive und kamen so durch Ahlroth zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss (11.). Nach einer Phase, in der beide Teams ihre Special Teams proben durften, legten die Wölfe durch Reisnecker per Nachschuss noch den dritten Treffer nach (19.). und sorgten so für eine komfortable Führung zur ersten Pause.

Auch der Start ins zweite Drittel gestaltete sich schwierig. Aufgrund zweier Undiszipliniertheiten verbrachten die Huskies die ersten fünf Minuten überwiegend in Unterzahl, überstanden diese Phase jedoch schadlos. In der Folge verbrachten die Schlittenhunde wieder mehr Zeit in der Offensive, agierten aber auch dort nicht zwingend genug, um dem Tor der Wölfe gefährlich zu werden. So fanden die gefährlichsten Abschlüsse von Olsen (30.) und Mieszkowski (38.) jeweils nicht den Weg ins Tor und es ging mit einem unveränderten Ergebnis in die nächste Pause.

Auch im Schlussabschnitt nahmen sich die Huskies durch eine frühe Strafe erneut den Wind aus den Segeln. Erst nachdem diese Situation überstanden war, kamen die Nordhessen in Person von Youngster Stadler zum ersten Abschluss, der jedoch von Hegmann mit der Fanghand pariert wurde (46.). Im Anschluss blieb die Partie lange Zeit ohne wirkliche Highlights: Die Wölfe konzentrierten sich auf die Defensive, die Huskies fanden für diese kein Gegenmittel. So kam auch der Anschlusstreffer etwas aus dem Nichts. Bender fing einen missglückten Aufbaupass der Wölfe ab und spielt auf Keck, welcher aus kurzer Distanz den Puck ins Tor beförderte (55.). Statt in der Schlussoffensive fanden sich die Huskies jedoch kurz darauf erneut in Unterzahl wieder. Nachdem diese erneut überstanden war, war es erneut Keck, welcher sogar noch den zweiten Treffer auf dem Schläger hatte, Hegmann aber nicht überwinden konnte (59.). Schlussendlich entschied Linsenmaier die Partie mit einem Treffer ins leere Tor der Huskies (60.), welche so die Rückreise nach Kassel ohne Punkte im Gepäck antreten müssen.

Tore:

1:0 Saakyan (Otten – 7. Min.)

2:0 Naas (Linsenmaier, Leitner – 8. Min.)

3:0 Reisnecker (Schwamberger, Elo – 19. Min.)

3:1 Keck (Bender, Garlent – 55. Min.)

4:1 Linsenmaier (ENG – O’Donnell – 60. Min.)

