Erneuter Zuwachs für den Piraten-Kader

Buchloe. (chs) Eine Weihnachtsüberraschung kommt selten allein – so auch bei den Buchloer Piraten.

Denn nachdem die Freibeuter gestern mit Dieter Geidel bereits einen Nachfolger für die nach der Pause von Torhüter Dominic Guran freigewordene Stelle im Tor finden konnten, haben die Verantwortlichen auch umgehend die zweite Lücke im Kader füllen können. Diese hatte sich nach dem Abgang von Stürmer Benedikt Diebolder aufgetan und wird nun durch einen neuen Mann besetzt, der aus der Eishockey-Nation schlechthin – aus Kanada – an die Gennach wechselt. Gemeint ist der 26 Jahre alte Angreifer Mateo Cabral, der der Buchloer Offensive künftig mehr Durchschlagskraft verleihen soll.

„Uns war bewusst, dass wir nach dem kurzfristigen Abgang von Benedikt Diebolder und der Pause von Dominic Guran nochmals reagieren mussten“, erklärt Team-Manager David Strodel die Umstände für die Neuverpflichtungen. Und während man im Tor mit dem 22-jährigen Schlussmann Dieter Geidl bereits am gestrigen Feiertag einen passenden Ersatz gefunden hat, konnte man auch die kürzlich entstandene Lücke im Sturm sofort wieder kompensieren. Und da Michal Petrak unmittelbar vor Weihnachten auch noch seinen deutschen Pass bekommen hat und damit nicht mehr unter die Kontingentregelung fällt, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden mit dem Kanadier Mateo Cabral nochmals einen weiteren Importspieler ins Team zu holen und damit neben Demeed Podrezov die zweite von drei möglichen Importstellen im Rahmen der Gentlemen-Agreement-Vereinbarung zu besetzen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Mateo Cabral einen Spieler verpflichten konnten, der durch seine Zeit in Schweden bereits das europäische Eishockey kennt, was seinen Einstieg sicherlich erleichtern wird“, meint Strodel über den 26-jährigen kanadischen Neuzugang, der gebürtig aus Pickering, einer Stadt nordöstlich von Toronto im Bundestaat Ontario stammt. In seiner kanadischen Heimat begann auch die Eishockey-Laufbahn des Angreifers, der anschließend aber auch vier Spielzeiten in Schweden verbrachte, wo er in der in der letzten Saison in der Division 2 – der vierten schwedischen Liga – bei seinem Team Njurunda SK mit 32 Toren und 29 Vorbereitungen in 30 Spielen der beste Scorer seiner Mannschaft war. „Er bringt also Offensivdrang mit, ist hochmotiviert und freut sich darauf offensiv Verantwortung zu übernehmen“, berichtet Strodel über Cabral, der in der laufenden Saison wieder in Kanada in der North Peace Hockey League gespielt hat und nun den Piraten sofort weiterhelfen will. Dementsprechend freuen sich die Verantwortlichen auf den neuen Mann im Pirates-Dress, der im Übrigen auch mit seiner Freundin in die Gennachstadt kommt wird. „Wir heißen Mateo und seine Freundin Frida ganz herzlich bei den Pirates willkommen und hoffen, dass beide eine tolle Zeit in Deutschland und ganz besonders hier im Allgäu haben werden.“

Ob der zweite Neuzugang binnen kürzester Zeit an diesem Wochenende – sprich heute Abend im Allgäu-Derby gegen Kempten ab 17 Uhr beziehungsweise am Sonntag beim Auswärtsmatch in Schweinfurt – schon mit von der Partie ist, ist allerdings noch fraglich. Gelandet ist der neue Mann aber in jedem Fall schon mal auf bayerischem Boden und wurde dabei am gestrigen Weihnachtsfeiertag von Vorstand Georg Hessel am Münchner Flughafen herzlich begrüßt und in Empfang genommen.

