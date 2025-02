Erneuter Trainerwechsel beim EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Ein neuer Cheftrainer hinter der Bande des EHC Freiburg.

Mit dem 53-jährigen Martin Stloukal hat ein neuer Mann sein Trainerbüro in der Ensisheimerstraße bezogen.

Stloukal, der in der Vergangenheit die Orli Znojmo und den Klagenfurter AC in der internationalen ICE Hockey League und den HK Skalica in der ersten slowakischen Liga als Cheftrainer betreute, wird ab sofort bis Saisonende hinter der Bande der Wölfe stehen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir mussten in unserer jetzigen Situation dringend Veränderung vornehmen. Nach guten Gesprächen mit Martin viel unsere Entscheidung auf ihn als neuer Cheftrainer für das Wolfsrudel. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist, um uns jetzt in dieser entscheidenden Phase weiterzuhelfen.“

Martin Stloukal ist bereits in Freiburg eingetroffen und hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft geleitet.

Noch sechs Spieltage stehen auf dem Programm der DEL2-Hauptrunde

Nach zuletzt drei Spiele in fünf Tagen gibt es keine Verschnaufpause für den EHC Freiburg. Mit dem Gastspiel in Landshut am Freitag und dem Heimspiel gegen Regensburg am Sonntag warten bereits die nächsten Duelle auf das Wolfsrudel.

Welcome to L.A.

Der nächste Spieltag führ die Wölfe am kommenden Freitag (19:30 Uhr) nach Landshut. Beim Team der Ex-Wölfe Tor Immo, Nick Pageau und Philipp Wachter wartet nicht nur aufgrund der aktuellen Situation eine schwierige Begegnung auf das Team von Neu-Coach Martin Stloukal. Die Landshuter haben sich mit Tabellenplatz sechs in eine komfortable Ausgangssituation für die Playoffs gebracht. Topscorer bei den Niederbayern ist niemand Geringeres als Tor Immo. Der Schwede trifft nach Belieben und führt nicht nur die Scorerwertung des EVL an, sondern findet sich auch ligaweit bei den gefährlichsten Angreifern wieder. Im Tor kann das Team von Heiko Vogler zudem mit Philipp Dietl auf den derzeit statistisch besten Torhüter der DEL2 vertrauen. Im bisherigen Saisonverlauf gegen den EV Landshut konnten die Wölfe mit der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am 10. Januar nur einen von neun möglichen Punkten erkämpfen.

Wölfe vs. Eisbären

Am Sonntag (18:30 Uhr) sind dann die Eisbären Regensburg zu Gast in der Echte Helden Arena. Der amtierende DEL2-Meister erlebt ähnlich wie die Wölfe derzeit eine Niederlagenserie. Sechs Spiele in Folge konnten die Donaustädter vor diesem Wochenende nicht mehr gewinnen. Mit dem Ex-DEL-Spieler Oliver Roy haben sich die Eisbären jüngst mit einem weiteren Import-Goalie abgesichert. Die verbleibenden Import-Stürmer Corey Trivino, David Morley und Olle Liss führen die interne Scorerwertung an und sind der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Regensburger. In den bisherigen Duellen zwischen Wölfen und Eisbären ging immer die Heimmannschaft als Sieger vom Eis.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

