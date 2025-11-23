Erneuter Kraftakt der Ice Tigers – Heimsieg gegen Löwen Frankfurt

Nürnberg. (STM) Die Nürnberger Ice Tigers feiern ein sechs Punkte Wochenende.

Vor 6023 Zuschauern besiegte das Team von Mitch O´Keefe die Löwen Frankfurt mit 5-2. Getrübt wurde die ausgelassene Stimmung von einer schweren Verletzung eines Frankfurter Fans, der im zweiten Drittel die Treppen herunterstürzte und lange behandelt werden musste. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Murray, Barratt, Jakob Weber und Tyler Spezia, der doppelt traf.

Es war eine weite Reise an die Nordseeküste am Freitag, aber sportlich gesehen eine erfolgreiche Die Nürnberg Ice Tigers entführten beim 5-4 Auswärtssieg in Bremerhaven drei sehr wichtige Punkte, um den Anschluss an die Play-off-Plätze nicht zu verlieren. Owen Headrick traf doppelt, Niklas Treutle hielt den Sieg in den Schlussminuten fest. Einzig der Verlust von Samuel Dove-McFalls schmerzte. Nach einem Foul an Colt Conrad war für den Stürmer der Ice Tigers der Abend vorzeitig beendet, zudem sperrte ihn die DEL im Anschluss für zwei Spiele.

So fehlt Dove-McFalls den Nürnberger bei den beiden richtungsweisenden Heimspielen gegen die direkte Konkurrenz aus Frankfurt und Schwenningen. Zum Glück feierte Timo Bakos am Freitag sein Comeback, so konnte Mitch O´Keefe immerhin wieder auf neun Stürmer zurückgreifen. Bakos kehrte nach langer Verletzung zurück und spielte neben Meireles und Spezia. Die Löwen aus Frankfurt feierten am Freitag einen 3-0 Heimsieg gegen Iserlohn, überhaupt agierten die Löwen unter ihrem neuen Trainer Tom Pokel deutlich gefälliger als über weiter Strecken unter Tom Rowe.

Die Ice Tigers hatten einen furiosen Beginn und dominierten das erste Drittel, einzig mit dem Toreschießen hatten die Franken so ihre Schwierigkeiten. Spezia scheiterte im Powerplay aussichtsreich an Pantkowski (3.), der auch wenig später gegen Headrick zur Stelle war (6.). Besser machte es dann Brett Murray, der ruhig und abgeklärt vor Pantkowski den Puck mit der Rückhand zur verdienten 1-0 Führung unter die Latte hob (8.). Die beste Chance auf den zweiten Treffer bot sich Evan Barratt, der in Überzahl am Aluminium scheiterte (17.).

Auch das zweite Drittel gehörte zunächst den Tigers, die nach einem Puckverlust von Brace in der offensiven Zone nachlegten. Tyler Spezia vollendete einen tollen Angriff über Meireles und Haiskanen zum 2-0 (22.). Auch der dritte Treffer der Ice Tigers an diesem Nachmittag war mehr als sehenswert. Wieder war der Torschütze Tyler Spezia, dieses Mal war es Timo Bakos, der im richtigen Moment querlegte (28.). Der dritte Gegentreffer schien die Löwen aufzuwecken, die in der Folgezeit zu einigen Chancen kamen. Die beste Möglichkeit bot sich Jakob Lilja, der im letzten Moment an Treutle scheiterte (31.).

Auch wenn die Gäste in dieser Phase dem ersten Treffer nahe waren, auf die Anzeigetafel kamen wieder die Ice Tigers. Evan Barratt lief aus dem eigenen Drittel über das ganze Eis und überwand Pantkowski mit der Rückhand zum 4-0 (39.). Es war der erste Gegentreffer, bei dem der Torhüter der Löwen keine gute Figur abgab, unter dem Arm musste Pantkowski den Puck passieren lassen. Trotz der klaren Führung war es eine betrübte Stimmung in der Arena, ein Fan der Löwen Frankfurt stürzte im zweiten Drittel schwer von der Treppe im Oberrang und musste sehr lange medizinisch behandelt werden.

Am Ende konnte der Fan außer Lebensgefahr in ein Nürnberger Krankenhaus gefahren werden. Beide Teams einigten sich auf eine verlängerte Drittelpause. Es waren die Löwen, die besser aus der Pause kamen. Die Ice Tigers waren in dieser Phase in der eigenen Zone nicht mehr griffig genug. Maksim Matushkin verwertete einen Nachschuss zum 4-1 (45.) und läutete damit eine Frankfurter Schlussoffensive ein. Ryan McKiernan brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 4-2 wieder zurück in die Partie (53.). Bei den Ice Tigers schwanden zusehends die Kräfte. Zudem bereite der aggressive Forecheck der Löwen den Nürnbergern einige Probleme.

Auf der Gegenseite verpasste Evan Barratt die Vorentscheidung, als er nach feinem Zuspiel von Murray an Pantkowski scheiterte (57.). Tom Pokel nahm 98 Sekunden vor dem Ende seinen Torhüter vom Eis, nur wenige später Sekunden später sorgte Jakob Weber mit seinem ersten Treffer für die Ice Tigers mit dem 5-2 für die Entscheidung (58.). Wenig Zeit für Regeneration bleibt den Nürnbergern nicht, bereits am Dienstag geht es zu Hause gegen Schwenningen weiter. „Nürnberg hat verdient gewonnen. Wir mussten genau, was auf uns zukommt, trotzdem waren die ersten beiden Drittel eine Lehrstunde für uns. Puck Management war heute der Schlüssel, und da haben wir zu leichte Fehler gemacht, die zu drei Gegentreffern geführt haben. Im dritten Drittel waren wir dann besser zu unserem Spiel gefunden. Es war es unser viertes gemeinsames Spiel, wir müssen konstanter und klarer werden“ so Tom Pokel.

Mitch O´Keefe hingegen war vor allem mit den ersten vierzig Minuten zufrieden.“ Ich bin sehr stolz auf unser erstes und zweites Drittel, so gut haben wir schon seit einigen Wochen nicht mehr gespielt, haben Vieles richtig gemacht, auch unser Powerplay lief sehr gut, auch wenn wir nicht getroffen haben. Am Ende haben wir Probleme mit der Intensität der Löwen gehabt, aber wir haben das Spiel nach Hause gebracht. Sehr wichtiges Wochenende für uns, ab morgen liegt der Fokus auf Schwenningen“.

