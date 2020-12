Erneut mÃ¼ssen Spiele in der DEL2 verlegt werden

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt spielen nun doch am kommenden Freitag, den 11. Dezember. Gegner ist der ESV Kaufbeuren. Spielbeginn in der Eissporthalle...

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt spielen nun doch am kommenden Freitag, den 11. Dezember. Gegner ist der ESV Kaufbeuren.

Spielbeginn in der Eissporthalle Frankfurt ist um 19:30 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen.

Möglich geworden ist die vom 22. Spieltag vorgezogene Partie gegen den ESVK aufgrund der weiterhin bestehenden Quarantänemaßnahme für Spieler des Teams der Tölzer Löwen – dem eigentlichen Gegner der Kaufbeurer am kommenden Freitag.

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind von einer weiteren Spielverlegung betroffen.

Das für Sonntag, den 13. Dezember angesetzte Heimspiel gegen die Tölzer Löwen muss verlegt werden. Grund dafür sind bestehende Quarantänemaßnahmen für Spieler der Tölzer Löwen und der damit verbunden nachgewiesenen nicht erreichten Spielfähigkeit.

Die Partie wird am 09. Februar 2021 mit Spielbeginn 19:30 Uhr nachgeholt.

Vorgezogene Partie vom 22. Spieltag zwischen Frankfurt und Kaufbeuren

Bad Tölz. (PM Löwen) Aufgrund der bestehenden Quarantänemaßnahme für Spieler des Teams der Tölzer Löwen und der damit verbunden nachgewiesenen nicht erreichten Spielfähigkeit werden die kommenden beiden Partien gegen Kaufbeuren und Dresden abgesagt und verlegt. Neue Termine konnten bereits festgelegt werden.

So empfangen die Tölzer Löwen den ESV Kaufbeuren am Dienstag, 16. Februar 2021 um 19:30 Uhr. Die Buam reisen am Dienstag, 09. Februar zu den Dresdner Eislöwen. Das Spiel beginnt ebenfalls um 19:30 Uhr.

Aufgrund der coronabedingten Spielverlegung und der bereits verschobenen Partie vom elften Spieltag zwischen Frankfurt und Freiburg, wird ein Duell vom 22. Spieltag vorgezogen. Somit empfangen die Löwen Frankfurt am Freitag, 11. Dezember um 19:30 Uhr den ESV Kaufbeuren.

Neue Termine im Überblick:

Freitag, 11.12.20 19:30 Uhr Löwen Frankfurt – ESV Kaufbeuren

Dienstag, 09.02.21 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Tölzer Löwen

Dienstag, 16.02.21 19:30 Uhr Tölzer Löwen – ESV Kaufbeuren