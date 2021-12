Erneut langfristiger Ausfall bei den Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Vor der Saison zu den Tigers gewechselt, entwickelte sich Daniel Stiefenhofer schnell zu einem Stabilisator der Bayreuther Defensive. Am 21. November...

Bayreuth. (PM Tigers) Vor der Saison zu den Tigers gewechselt, entwickelte sich Daniel Stiefenhofer schnell zu einem Stabilisator der Bayreuther Defensive.

Am 21. November beim Heimspiel gegen Ravensburg verletzte sich der 29-jährige Verteidiger bei einem fairen Zweikampf im Oberkörperbereich. Stiefenhofer spürte schnell, dass etwas nicht stimmt, konnte aber weiterspielen und erzielte – nachdem er von der Strafbank kommend in der 60. Spielminute einen Gegentreffer in das verwaiste Tigers-Tor verhinderte – 18 Sekunden vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit den viel umjubelten Ausgleich.

In der Woche nach dem Match und nachdem stärkere Schmerzen auftraten, wurde Stiefenhofer mehrfach untersucht, was zum Vorschein brachte, dass eine Operation unumgänglich ist. Der anstehende Eingriff wird heute in einer Spezialklinik durchgeführt.

Die Tigers wünschen Daniel, der sehr sicher mehrere Wochen ausfallen wird, von dieser Stelle eine vollständige Genesung und freuen uns, ihn nach der hoffentlich erfolgreichen Maßnahme wieder im Trikot der Tigers spielen zu sehen.

