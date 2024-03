Erneut 3:4 – Saale Bulls gleichen die Serie aus

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen muss sich den Saale Bulls Halle knapp in Spiel 2 geschlagen geben. Das Team von Daniel Huhn hatte mit...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen muss sich den Saale Bulls Halle knapp in Spiel 2 geschlagen geben.

Das Team von Daniel Huhn hatte mit 3:4 auswärts im Sparkassen-Eisdom das Nachsehen. Am Freitag kommt es zu Spiel 3 am Hühnerberg. Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich.

Ohne Christopher Kasten, sonst mit der gleichen Aufstellung wie bereits am Freitag, reisten die Indianer nach Halle. Die Memminger spielten ein gutes erstes Drittel. Einen Pass von Matej Pekr verwertete Jaro Hafenrichter zum 1:0 in der 4.Minute. Die Indians blieben sehr konzentriert und machten es den Bulls schwer zur Entfaltung zu kommen, auch wenn die Hausherren mehr Spielanteile hatten.

Im zweiten Drittel schafften es die Indians sogar auf 2:0 zu erhöhen. Linus Svedlund traf für den ECDC. Die Saale Bulls verkürzten aber kurz darauf. Marcus Marsall fälschte die Scheibe in Unterzahl unglücklich ab, woraufhin der Puck im Tor landete. Die Hausherren bekamen durch diesen Treffer Aufwind und wurden nun bissiger. Adam Domogalla stellte den Spielstand mit seinem Treffer auf 2:2. Ärgerlich, da aus Memminger Sicht ein klares Foul dem Treffer voranging. Mit diesem Spielstand ging es in die letzte Drittelpause.

Im letzten Abschnitt waren es aber wieder die Indians, die in Führung gehen konnten. Zwei Minuten nach Wiederbeginn verwandelte Milan Pfalzer zum 3:2 für Memmingen. Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der MEC erneut ausglich: Erik Hoffmann netzte zum 3:3 für die Hallenser ein. Eine weitere Überzahlsituation nutzten die Bulls daraufhin wieder aus. Thomas Merl drückte die Scheibe zum 4:3 ins Netz. Die Indianer versuchten bis zum Schluss alles und trafen insgesamt mehrmals das Torgestänge. Am Ende ging das Spiel aber an die Saale Bulls, welche die Serie damit ausglichen.

Weiter geht es bereits am Freitag mit Spiel 3 am Hühnerberg. Das Team hofft erneut auf eine tolle Unterstützung ihrer Fans auf den Rängen, um gemeinsam die Serienführung wieder zurückzuholen. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Karten für die Partie sind bereits online im VVK verfügbar. Da erneut eine Kulisse von rund 3000 Zuschauern erwartet wird, ist das frühzeitige Erwerben von Tickets empfohlen.

Saale Bulls Halle – ECDC Memmingen 4:3 (0:1/2:1/2:1)

Tore: 0:1 (4.) Hafenrichter (Homjakovs, Pekr), 0:2 (28.) Svedlund (Hafenrichter, Homjakovs), 1:2 (31.) Saakyan (Vihavainen, Weyrauch, 5-4), 2:2 (33.) Domogalla (Knaub), 2:3 (43.) Pfalzer (Dobryskin, Marsall), 3:3 (52.) Hoffmann (Schmid, Merl), 4:3 (53.) Merl (Kurz, Elo, 5-4)

Strafminuten: Halle 8 – Memmingen 12